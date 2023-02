Matarazzos missglücktes Debüt

Der Einstand ist missglückt - auch unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo hat die TSG Hoffenheim ihre Talfahrt fortgesetzt.

Nach seinem missratenen Debüt sprach der Trotz aus Pellegrino Matarazzo. "Wir sind keine Klopper-Mannschaft", sagte der neue Trainer der TSG Hoffenheim mit Nachdruck und schon leicht genervt. Zuvor hatte sich der 45-Jährige wiederholt die Frage anhören müssen, ob seine Schützlinge im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga denn nicht allmählich entsprechende Tugenden an den Tag legen müssen - und ob sie das überhaupt können.

Bilanz eines Absteigers

Die Zweifel daran wurden beim 1:3 (0:1) gegen Bayer Leverkusen jedenfalls kräftig genährt. Die Kraichgauer agierten über weite Strecken hilf- und chancenlos gegen eine Mannschaft, die zuletzt selbst zweimal in Folge verloren hatte. Mittlerweile wartet der Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp seit elf Pflichtspielen auf einen Sieg. Aus den zurückliegenden zehn Ligapartien holte die TSG nur zwei Punkte, insgesamt stehen lediglich 19 Zähler nach 20 Spieltagen zu Buche. Das alles liest sich wie die Bilanz eines Absteigers.

TSG zwischen Abstiegsangst und Wunschvorstellung

Den Ernst der Lage hat Matarazzo, der nur drei Tage vor dem Leverkusen-Spiel als Nachfolger von Andre Breitenreiter installiert worden war, immerhin erkannt. "Wir kämpfen um den Klassenerhalt. Das müssen wir erst einmal so akzeptieren", äußerte der Coach, der erst im Oktober des vergangenen Jahres beim Hoffenheimer Lokalrivalen VfB Stuttgart gehen musste. Es schien fast so, als wolle Matarazzo mit dieser Aussage seine eigene Fehleinschätzung korrigieren. Schließlich hatte der Rückkehrer, der von 2017 bis 2019 zunächst als U17-Coach und später als Assistent von Julian Nagelsmann bei der TSG gearbeitet hat, kurz vor dem Anpfiff noch andere Ziele ins Visier genommen: "Wir können uns schnell stabilisieren und uns auf den Weg nach oben machen."

Was Matarazzo dann zu sehen bekam, wies eher den Weg nach unten. Seine Mannschaft präsentierte sich in der Defensive überfordert und in der Offensive harmlos. Robert Andrich (6.), Moussa Diaby (47.) und Adam Hlozek (56.) bestraften die TSG-Schwäche - unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick, der einen starken Florian Wirtz im Bayer-Trikot sah. Als Stanley Nsoki die Ergebniskosmetik gelang (77.), waren schon zahlreiche Zuschauer auf dem Heimweg - ohnehin waren nur noch 20.619 gekommen.

Kellerduell gegen FC Augsburg

Nach der ernüchternden Vorstellung blieb Matarazzo nichts anderes übrig, als vor dem Kellerduell am Freitag beim FC Augsburg (20.30 Uhr) erste Durchhalteparolen auszupacken. "Eine breite Brust bekommt man durch harte Arbeit. Wir werden die Trainingstage nutzen, um zu wachsen", sagte der US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln: "Wir müssen an der Intensität arbeiten, um am Freitag schlagkräftiger zu sein." Am spielerischen Ansatz will "Klopper-Gegner" Matarazzo aber dennoch nichts ändern. "Man gewinnt Spiele über seine Stärken. Es ist kein Widerspruch, attraktiven Fußball zu spielen und hart zu verteidigen", betonte der Coach - bevor er etwas sagte, was die Anwesenden hellhörig werden ließ: "Ich sehe, dass die Jungs wollen." Genau diese Wortwahl hatte zuletzt auch Breitenreiter stets benutzt. Der Ausgang ist bekannt.