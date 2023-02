Der frühere Trainer des VfB Stuttgart macht mit einem emotionalen Interview auf sich aufmerksam. Mit Hoffenheim verliert er beim FC Augsburg zwar knapp – aber nicht die Zuversicht.

Pellegrino Matarazzo ist Bundesligatrainer und studierter Mathematiker. Als Mathematiker und Trainer kontrolliert er seine Emotionen. So ist er als Coach zunächst beim VfB und jetzt bei 1899 Hoffenheim in Fußball-Deutschland bekannt geworden. Und nur ganz selten wird er emotional - wie jetzt im Interview mit SWR1 Sportredakteur Detlev Lindner. Er analysiert da zunächst das in letzter Minute verloren gegangene Spiel von Hoffenheim beim FC Augsburg. Und erklärt dann, wie es eigentlich ist, als amerikanischer Mathematiker mal so nebenbei Bundesligatrainer in Deutschland zu werden.

Bei jeder Aufgabe: "Zuversicht und Optimismus"

Auf die Frage, ob es ihm lieber wäre, wenn das Spiel Hoffenheim, sein jetziger Verein, gegen den VfB, sein bisheriger Verein, am Saisonende aus seiner Sicht nicht am besten ausfallen solle, antwortet er: "Was ist denn das für eine Einstellung? Man geht jedes Spiel und jede Aufgabe mit Zuversicht und Optimismus an!" Er freue sich auf diese Aufgabe, auf jede Herausforderung.

Und weil er sich gegenüber SWR1 Stadion gerade öffnet und sein Seelenleben offenbart, fährt er fort: "Ich bin nach Deutschland, ganz alleine, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Jetzt bin ich Bundesligatrainer. Ich habe alles zurückgelassen. Das schafft man nicht ohne Optimismus, Mut und Energie."

Am 27. Mai übrigens wird Matarazzo wieder auf der Trainerbank im Stuttgarter Stadion sitzen. Dieses Mal auf dem Stuhl des Gästetrainers. Hoffenheim spielt dann bei den Schwaben – und wird nach allem, was sich abzeichnet, in diesem voraussichtlichen Abstiegsduell dann auch gewinnen müssen.

Abstiegskampf? "No problems - only solutions"

Aber Matarazzo will das nicht als undankbare Aufgabe begreifen – für ihn gebe es keine Probleme, nur Lösungen: "no problems – only solutions". Da ist er wieder, der optimistische Amerikaner, der seine Emotionen kontrolliert.

Das gesamt Radio-Interview von SWR1 Stadion hier im Wortlaut.