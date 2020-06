Die TSG Hoffenheim wehrte sich vehement gegen RB Leipzig, traf aber nicht ins Tor. Noch ist die Europa League möglich für die Kraichgauer, die sich in der vergangenen Woche überraschend vom niederländischen Trainer Alfred Schreuder getrennt hatten.

Am Ende kamen auch ein fünfköpfiges Betreuerteam und Sportchef Alexander Rosen als Koordinator gegen den schmerzlich vermissten Ex-Trainer Julian Nagelsmann nicht an. Im ersten Spiel nach der Trennung von Chefcoach Schreuder lieferte die TSG Hoffenheim dem Tabellendritten RB Leipzig einen erbitterten Kampf auf hohem Niveau, unterlag aber mit 0:2.

Dauer 0:44 min Nach Schreuder-Aus: TSG Hoffenheim verliert gegen RB Leipzig Leipzigs Dani Olmo erzielte mit einem Doppelschlag in der neunten und elften Minute schon früh die beiden Tore für RB. Eine Aufholjagd der Hoffenheimer blieb aus.

Gut gelaunter Nagelsmann

"Ich habe die Mannschaft ausgebildet, insofern wäre es schlimm, wenn sie gar nichts können", scherzte Nagelsmann an alter Wirkungsstätte über seine frühere Mannschaft. Mit einem freundlichen Klaps verabschiedete sich der 32-Jährige von Rosen, der ihn 2016 zum jüngsten Trainer der Bundesliga-Geschichte befördert hatte. Hoffenheims Direktor Profifußball koordinierte zwar das Betreuerteam und sprach nach dem Abpfiff in die Mikrofone, saß aber während der Partie auf der Tribüne. Co-Trainer Matthias Kaltenbach dirigierte die Kraichgauer am Spielfeldrand.

Dauer 3:23 min Julian Nagelsmann im exklusiven Interview mit SWR Sport Julian Nagelsmann im exklusiven Interview mit SWR Sport

Neunte Heimniederlage für Hoffenheim

"Man hat gesehen, dass wir gut vorbereitet waren", lobte Nationalspieler Sebastian Rudy. Mit der neunten Heimniederlage in dieser Spielzeit verpasste die TSG jedoch den möglichen Sprung auf einen direkten Europa-League-Platz. "Das Ergebnis ist bitter, das haben wir uns anders vorgestellt", sagte Rosen, betonte aber: "Die Leistung war hervorragend, genauso wollen wir unser Team sehen. Wir haben richtig gut, richtig intensiv gespielt. Das war richtig Hoffenheim-Style. Mit diesen Leistungen werden wir uns zwangsläufig belohnen."

"Es war definitiv mehr drin"

Nach einem nach Videobeweis zurückgenommenen Elfmeter und zwei frühen Toren des Spaniers Dani Olmo direkt danach hetzten die Hoffenheimer dem Rückstand hinterher. "Das ist bitter, das tut uns weh. Es war definitiv mehr drin", sagte Abwehrspieler Ermin Bicakcic. Die Leistung mache aber "sehr viel Mut und Hoffnung" für die restlichen Spiele.

Unter Nagelsmann hatte der Klub erstmals die Europa League und dann die Champions League erreicht. "Wenn wir drei Spiele gewinnen, dann schaffen wir das", sagte Rosen mit Blick aufs internationale Geschäft. Für die Qualifikation in der Europa League reicht der siebte Tabellenplatz.

In Augsburg, gegen Union Berlin und in Dortmund - so lautet das Restprogramm der TSG. Wobei die Kraichgauer an Dortmund gute Erinnerungen haben: Im Hinspiel gab es einen 2:1-Sieg - und dem ganzen Klub ist der letzte Spieltag 2012/2013 für immer in Erinnerung: Damals rettete sich die TSG mit einem 2:1-Zittersieg beim BVB in die Relegation und schaffte dort den Klassenverbleib.

Dauer 3:06 min Alexander Rosen im exklusiven Interview mit SWR Sport Alexander Rosen im exklusiven Interview mit SWR Sport

Trainersuche kann noch dauern

Bis zum Saisonende wird es Hoffenheim bei der jetzigen Trainer-Lösung belassen. Für die neue Saison ist eine externe Lösung vorgesehen. "Der Prozess hat noch nicht begonnen. Natürlich gibt es schon Profile, natürlich hat man immer den Markt im Blick, ohne konkret mit jemandem zu sprechen", sagte Rosen.

Womöglich werde man nach der bevorstehenden Englischen Woche "die Gedanken intensivieren". Nagelsmann ist zuversichtlich, dass seinem ehemaligen Arbeitgeber etwas einfällt. "Alex ist einer der fähigsten Manager, deshalb hat er mich auch zum Trainer gemacht", meinte Leipzigs Starcoach grinsend.