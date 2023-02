Nach 15 Jahren Bundesliga: So steigt Hoffenheim ab

Bei der TSG Hoffenheim kriselt es seit Wochen, der Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Pellegrino Matarazzo hat bisher nichts gebracht. Wenn es so weiter geht, steigen die Kraichgauer ab, meint SWR Sport-Redakteur Jens Ottmann.

Seit 15 Jahren spielt die TSG Hoffenheim mittlerweile in der Bundesliga. In ihrer ersten Saison wurde die von Ralf Rangnick trainierte Mannschaft sensationell Herbstmeister. Wie Phönix aus der Asche stiegen die Kraichgauer damals in den deutschen Fußballhimmel empor, bereit um Großes zu leisten. Kritik kam von vielen Seiten. Ohne das Geld von Mäzen Dietmar Hopp wäre das alles nicht möglich gewesen, die TSG sei ein Dorfverein ohne Fankultur. In der Zweitliga-Saison 2007/08 beispielsweise gaben die Hoffenheimer mehr Geld für Neuverpflichtungen aus als alle übrigen Zweitligisten zusammen.

Viel Geld, aber derzeit wenig Ertrag

Doch das ist mittlerweile einige Jahre her. Die Profiabteilung finanziert sich selbst, auch dank der außerordentlich guten Transferpolitik von Sportdirektor Alexander Rosen. Kaum ein anderer Bundesligaverein kreiert mehr Transferüberschuss als die TSG. Doch was nutzt das viele Geld, wenn es sportlich nicht läuft? Aktuell sind die Kassen relativ gut gefüllt, gleichzeitig kämpft das Team um den Verbleib in der Bundesliga. Böse Zungen behaupten bereits, ein Abstieg der TSG würde niemanden interessieren.

Sicher, es gibt Klubs in der Bundesliga mit höheren Sympathiewerten. Auffallen können die Kraichgauer eigentlich nur mit tollem Fußball oder, wie vor ein paar Jahren, mit dem jüngsten Bundesligatrainer aller Zeiten. Als Julian Nagelsmann die TSG trainierte, schaute auch mal der Rest von Fußball-Deutschland in den Kraichgau.

Ist nach 15 Jahren Schluss?

Das mit dem tollen Fußball klappt aber seit Wochen nicht. Im Gegenteil. Seit elf Spieltagen hat die TSG nicht mehr gewonnen. Von Champions League-Platz vier ging es runter auf Rang 15. Das Interesse lässt mehr und mehr nach. Kaum ein Heimspiel ist ausverkauft. In Hoffenheim muss man sich etwas einfallen lassen. Am besten am Samstag die Borussia aus Dortmund mit Zauberfußball aus der Arena schießen. Die Wahrscheinlichkeit ist wohl eher gering. Wenn es so weiter geht wie die letzten Wochen, ist Bundesliga in Hoffenheim nach 15 Jahren vorbei.