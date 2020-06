Die TSG Hoffenheim hat überraschend die Zusammenarbeit mit Trainer Alfred Schreuder beendet. Die Trennung kam für alle völlig überraschend - allerdings nur, was den Zeitpunkt betrifft, kommentiert SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn.

Dass die TSG Hoffenheim und ihr bisheriger Cheftrainer Alfred Schreuder ab sofort nicht mehr zusammenarbeiten, mag für viele Fussballinteressierte auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar sein. Denn die Kraichgauer stehen auf Platz sieben in der Bundesliga und besitzen beste Chancen auf die Teilnahme an der Europa League. Und das nach dem Ausverkauf vieler Stars im letzten Sommer.

Dauer 0:30 min Hoffenheim trennt sich von Trainer Alfred Schreuder Die TSG Hoffenheim hat sich von Cheftrainer Alfred Schreuder getrennt. Bis zum Saisonende setzt der Bundesligist auf eine Teamlösung.

Schreuder und die TSG haben sich auseinandergelebt



Punkte und Platzierung allein aber sind nicht immer das Maß der Dinge im Fußball. Manchmal geht es auch um Gefühle, um Entwicklung. Und so wird bei genauerem Hinsehen deutlich, dass sich die Kraichgauer und der Mann aus den Niederlanden seit Monaten Spiel für Spiel immer weiter auseinandergelebt hatten.

Vernunft-Ehe mit Schreuder ist gescheitert



Nach der Liebesheirat mit dem jungen und ungestümen Julian Nagelsmann, nach drei Jahren voller rauschender Fussballfeste und Schlagzeilen, folgte an der Seitenlinie das personelle Gegenstück: Die Vernunft-Ehe mit dem früheren Assistenten Alfred Schreuder, ganz nach dem Motto: "Man kennt sich, da weiß man was man hat."



Im Kraichgau erkannte man leider aber auch sehr schnell, was man in der Nach-Nagelsmann-Ära nicht mehr hatte: Das lärmende Spektakel, auf und außerhalb des Rasens. Mit dem unauffälligen Wesen und Wirken Schreuders versank auch der Hoffenheimer Spielstil immer weiter im mausgrau des Bundesliga-Alltags. Ein stetes Auf und Ab ohne erkennbare Linie.Die Entwickung im Dauerstau.

Nagelsmanns Schatten war zu groß

Oft erfreulichen Auftritten in der Fremde folgten meist krachende Niederlagen vor heimischer Kulisse. Das jahrelang vom begeisternden Tempofussball verwöhnte Publikum zeigte sich zunehmend genervt vom kontrollierten Ballgeschiebe.

Alfred Schreuder, zweifellos ein sympathischer und fleißiger Fussballfachmann, hatte keine einfache Aufgabe, schaffte es zu keinem Zeitpunkt, aus dem übergroßen Schatten seines populären Vorgängers herauszutreten.



Und so reifte in Hoffenheim wohl mehr und mehr der Gedanke der vorzeitigen Trennung, der Beendigung der auf dem Papier zwar durchaus erfolgreichen, aber im Inneren unbefriedigenden Zweckgemeinschaft. Nach der Saison wäre das absolut nachvollziehbar gewesen.

Harmonie war gestört

Aber jetzt? Zu diesem Zeitpunkt? Knall auf Fall? Irgendetwas muss in den letzten Tagen den Ehefrieden komplett zerstört, den Hoffenheimer Haussegen auf den Kopf gestellt haben. Was genau, will keiner verraten. Betriebsgeheimnis.



Schade. Vier Spieltage vor Schluss hätte es allen Beteiligten gut zu Gesicht gestanden, sich noch zwei Wochen zu ertragen und diese außergewöhnliche Corona-Saison sauber zu Ende zu bringen. So gibt es nur Verlierer.