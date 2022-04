Trotz TSG-Negativserie: Hoeneß sitzt laut Rosen fest im Sattel

Obwohl die TSG Hoffenheim nach zuletzt sechs sieglosen Partien die Teilnahme am Europapokal zu verspielen droht, stärkt Sportchef Alexander Rosen seinem Trainer Sebastian Hoeneß den Rücken.

Der ambitionierte Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat vor der Partie gegen den SC Freiburg (Samstag, 18:30 Uhr) nur noch Außenseiterchancen auf eine Europacup-Teilnahme, dennoch sitzt Trainer Sebastian Hoeneß offenbar fest im Sattel. "Nein - und ich frage mich ernsthaft, wie Sie überhaupt zu dieser These kommen", antwortete TSG-Sportchef Alexander Rosen im "kicker" auf die Frage, ob Restzweifel an Hoeneß bestehen.

Rosen über Hoeneß: "Cooler, ehrlicher Typ"

"Sebastian ist ein cooler, ehrlicher Typ, kein Schaumschläger, ein starker Kommunikator und ein absoluter Fußballfachmann", sagte Rosen über den Trainer, dessen 2023 auslaufender Vertrag allerdings noch nicht verlängert wurde: "Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und haben gemeinsame Ziele."

Hoeneß reagiert gelassen

Hoeneß selbst reagierte auf die öffentliche Kritik gelassen: "Das ist das Geschäft. Das ist etwas, worauf man eingestellt sein muss. Ich glaube, ich bin gut beraten, mich nicht zu sehr damit zu beschäftigen. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Ich muss dafür sorgen, dass wir über Ergebnisse für bessere Presse sorgen", sagte Hoeneß am Donnerstag bei der Pressekonferenz der TSG.

Hoffenheim seit sechs Spielen sieglos

Die Hoffenheimer haben in den zurückliegenden sechs Punktspielen keinen Sieg und nur drei Punkte geholt. In der Tabelle rutschten die Kraichgauer auf den achten Platz ab. Nach den zwischenzeitlichen Hoffnungen ist jetzt sogar die Teilnahme an einem der anderen europäischen Wettbewerbe in Gefahr.

"Wir können nicht warten bis zum nächsten oder übernächsten Spiel. Wir sollten jetzt punkten. Es können Weichen gestellt werden. Für uns ist es ein sehr, sehr wichtiges Spiel", sagte Hoeneß. Der 39 Jahre alte Hoeneß betreut die Hoffenheimer Profis seit dem Beginn der vergangenen Saison.