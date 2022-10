Alexander Rosen: "Wir sind dem, was wir sein wollen, sehr nah"

Der Direktor Profifußball der TSG 1899 Hoffenheim bleibt im Interview mit SWR Sport trotz der Heimniederlage gegen Bremen optimistisch.

SWR Sport: Alexander Rosen, wenn ich abends ins Bett gehe, dann lasse ich den Tag noch mal Revue passieren. Und je nachdem, was passiert ist, fällt es mir dann schwer einzuschlafen. Wie ging es Ihnen denn gestern so mit dem Einschlafen?

Alexander Rosen: Dann sind wir recht vergleichbar. Vor allem, wenn man ein Abendspiel hat. Wenn man bei einer tollen Stimmung, wie ich finde, eigentlich ein gutes Spiel macht über weite Strecken und dann kurz vor Schluss mit so einer unglücklichen Situation als Verlierer hervorgeht, dann lässt einen das tatsächlich nicht in Ruhe, wenn man ins Bett geht. Irgendwann schläft man dann, aber eher ein bisschen unruhig. Und, na ja, heute geht es schon wieder ans Aufarbeiten und darum, nach vorne zu blicken. Aber ganz weg ist dieses Spiel noch nicht.

Wenn wir noch mal auf diese Elfmeter-Szene zu sprechen kommen.: Sie haben es ja gesagt, bis dahin stand‘s 1:1. Es ging hin und her. Haben Sie sich die Szene nochmal angeschaut? Im Endeffekt war es ja ein Video-Entscheid pro Werder.

Alexander Rosen: Ja, ich habe mir die Szene noch einmal angeguckt. Und dass da ein Kontakt war, ist ja unstrittig. Ich meine, der von uns allen geschätzte Christian Streich sagt ja immer wieder: Kontakt versus Foul - nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Ich bin mir total sicher, dass der Spieler nicht fallen muss. Er fällt dann trotzdem. Jetzt kann man sagen: Es war nicht besonders clever von unserem Abwehrspieler. Er muss da nicht grätschen. Das sind die Dinge, die man selbst beeinflussen kann, einfach besser lösen die Situation. Am Ende des Tages kann man diesen Elfmeter geben. Aber wir müssen uns an die eigene Nase fassen, wir müssen zu diesem Zeitpunkt einfach schon führen. Wir hatten die klar besseren Chancen. Wir waren dominanter, wir waren zielstrebiger, auch wenn der Gegner gefährlich war. Aber man merkt, sie haben gerade einen Lauf, das hat sich dann wieder gezeigt. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder in einen Lauf kommen.

Mit der Niederlage gegen Bremen ist diese Heimserie von vier unbesiegten Spielen vorbei. Ist es jetzt ein erster Rückschlag oder eine Delle? Oder ist eine Delle auch gleich ein Rückschlag?

Alexander Rosen: Ich würde nicht von einem Rückschlag sprechen, sondern von einer herausfordernden Situation. Man muss in diesen Situationen sehr kritisch sein. Auf der anderen Seite darf man auch nicht zu kritisch sein. Es geht immer um eine Bewertung der Leistung. Und dann geht es natürlich auch um die Bewertung des Ergebnisses. Die Leistung hat gestern über weite Strecken gestimmt. Auch da gibt es Ansätze, überhaupt gar keine Frage, im Detail Dinge besser zu machen, so ein Spiel früher fertig zu machen, die Phase in der ersten Halbzeit nach wirklich sehr starken Anfangs-Zehn-Minuten, wo wir Kontrolle verlieren, wo der Gegner dann auch trifft. Über solche Dinge muss geredet werden. Das andere ist dann die Ergebnis-Bewertung. Das war einfach schlecht. Das heißt aber: Immer, wenn die Basis stimmt, das heißt die Leistung, die Einstellung der Mannschaft, des Herausspielen von Torchancen, dann ist es normalerweise eine Frage der Zeit, wenn man mit aller Konsequenz auch nach so einem kleinen Rückschlag dranbleibt und sich belohnt. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben.

Sie haben gerade ein Riesenlob von Ihrem Trainer bekommen, dass Sie so tolle Arbeit geleistet hätten und so ein schönes, gutes Händchen hätten für die Transfers. Wenn Sie jetzt das nochmal im Kopf Revue passieren lassen, was Sie gesagt haben, fehlt Ihnen irgendetwas bei Ihrem Händchen, was Sie hätten besser machen können oder müssen?

Alexander Rosen: Ich glaube, man sollte sich immer ein bisschen hinterfragen und schauen, was man besser machen kann. Grundsätzlich freue ich mich über die Worte von André (André Breitenreiter, Trainer der TSG Hoffenheim, Anm. d. Red.), aber das mache ich ja nicht alleine. Und er ist da auch eng involviert. Wir treffen die Entscheidungen zusammen mit einem starken Team im Hintergrund. Und ich glaube wirklich, dass wir einen ausgeglichenen Kader haben. Ich glaube, André meint speziell auch die Problem-Stelle der Vorsaison. Wir haben einfach zu viele Tore gekriegt, auch durch verletzungsbedingte Ausfälle. Bewusst in der Abwehr haben wir auch schon gegen Ende der vergangenen Saison in der Analyse angekündigt, dass wir uns verstärken werden. Wenn man jetzt gesehen hat, wie gerade die beiden Halbverteidiger gestern gespielt haben, dann glaube ich, ist es unzweifelhaft, dass wir da einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Und ich denke, das hat er gemeint. Ansonsten soll man immer wach sein. Aber gerade sind die Spieler da, die da sind und mit denen gilt es zu arbeiten. Es sind gute Spieler und diese gilt es zu entwickeln.

Die Liga ist aktuell so spannend wie selten zuvor. Steckt darin auch eine Chance für die TSG?

Alexander Rosen: Wir gucken immer sehr ambitioniert auf uns. Wir sind ehrgeizig. Ich glaube, das geben wir auch zum Besten. Auf der anderen Seite wissen wir schon, wo wir herkommen, wer wir sind und was da eigentlich für Player sind. Die Herausforderung ist ja immer, wenn dann einer dieser eigentlich finanzstärkeren Klubs eine kleine Schwächephase zeigt, dann muss man da sein. Wir wollen schon reinstoßen, wie es uns in den vergangenen sechs Jahren ja auch schon dreimal gelungen ist, sodass wir international spielen. So, finde ich, haben wir unsere Rolle gefunden. Wenn wir dann noch weiter so viele junge Spieler entwickeln und für eine bestimmte Art von Fußball stehen, dann sind wir dem, was wir sein wollen, sehr nah.