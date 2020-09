per Mail teilen

Jacob Bruun Larsen wechselt von Borussia Dortmund zur TSG 1899 Hoffenheim. Das bestätigten beide Vereine am Freitag. Der 21-Jährige erhält im Kraichgau einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

Kurz vor Ablauf der Transfer-Deadline hat die TSG 1899 Hoffenheim noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Bundesligist aus dem Kraichgau verpflichtete am Freitag Jacob Bruun Larsen vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Der Däne unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Bruun Larsen: "Hoffenheim ist eine Top-Adresse"

„Ich bin sehr gespannt auf die TSG und die Arbeit mit Trainer Alfred Schreuder und dem Team. Hoffenheim ist eine Top-Adresse für junge Spieler. Der Klub genießt international großes Ansehen für sein Engagement, Spieler weiterzuentwickeln. Ich freue mich nun ein Teil dessen zu sein“, sagt Bruun Larsen in einer Vereinsmitteilung der TSG. Bruun Larsen trifft im Kraichgau auf seinen Landsmann Robert Skov.

„Jacob ist ein außerordentlich talentierter Offensivspieler, der flexibel auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Er ist extrem schnell, stark im Dribbling und torgefährlich“, sagt TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen. In der aktuellen Saison kam Bruun Larsen für Dortmund allerdings nur in vier Bundesligaspielen zum Einsatz, in denen er jeweils eingewechselt wurde.

Erneuter Winterwechsel für Bruun Larsen

Bereits vor zwei Jahren verließ Bruun Larsen den BVB in Richtung Südwesten. Im Januar 2018 wurde der Däne für die Bundesliga-Rückrunde an den VfB Stuttgart verliehen. Bei den Schwaben kam Bruun Larsen allerdings auch nur in vier Bundesliga-Partien zum Einsatz.

Nun beginnt also ein neues Kapitel für den talentierten Flügelspieler. Bei der TSG Hoffenheim, die den Dänen fest verpflichtet hat, erhält Jacob Bruun Larsen die Rückennummer 7.

Locadia verlässt Hoffenheim vorzeitig

Zeitgleich mit der Verkündung des Neuzugangs Bruun Larsen vermeldete die TSG auch einen Abgang. Die Leihe von Jürgen Locadia wurde aufgelöst. Der Niederländer kehrt somit nach nur einem halben Jahr zum Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion nach England zurück.