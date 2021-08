Der Start in die Bundesligasaison hätte für die TSG Hoffenheim mit dem Sieg in Augsburg kaum besser laufen können. Doch in der vergangenen Runde folgte auf den frühen Höhenflug der harte Absturz.

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß gibt sich dennoch betont cool und hat seinen eigenen Weg gefunden, mit öffentlichen Debatten umzugehen. Wenn er den Start der TSG Hoffenheim in die Bundesliga-Saison bewerten müsste, dann würde der Coach sicher nicht in der "Kategorie Kaltgetränke" denken. Dabei würde sein Team nach dem 4:0 beim FC Augsburg in der vergangenen Woche auch da gut abschneiden. Denn nach dem Abpfiff herrschte nicht nur beim Coach ausgelassene Stimmung. "Das war pure Freude", sagt Hoeneß. "Und Bier haben wir dann auch getrunken."

Das Bier im Bus aber ist inzwischen weit weg. Denn Hoeneß weiss, ein guter Auftakt macht noch keine gute Saison. Er will den deutlichen Sieg nicht überbewerten. "Das war positiv, aber eben auch erst ein Spiel." Schließlich schien auch in der vergangenen Saison der Start gelungen. Zwei Siege fuhr die TSG ein, davon einer ebenfalls deutlich und auch noch gegen Bayern München.

Bloß keine Wiederholung der vergangenen Saison

Was aber folgte, waren sieben Partien ohne Sieg, eine bittere Durststrecke bis in den Dezember hinein und für Hoeneß selbst eine Zeit, die alles andere als einfach war. "Wir waren geplagt von Verletzungen und von Rahmenbedingungen, die schwierig waren", erinnert sich der Trainer. "Aber das ist abgehakt." Wiederholen soll sich das in dieser Spielzeit dennoch nicht.

„Wir hoffen jetzt einfach, dass es sich in die andere Richtung entwickelt“, so Hoeneß. Dabei muss er vor dem ersten Heimspiel am Sonntag gegen Union Berlin (15.30 Uhr) wie schon in der vergangenen Saison erneut personelle Ausfälle kompensieren. Neben den Langzeitverletzten fehlt nach seiner Corona-Infektion Ihlas Bebou, der in der kommenden Woche ins Training zurückkehren könnte. Dennis Geiger ist dagegen bereits für das Spiel gegen die Eisernen eine Option. In Augsburg hatte er noch verletzt gefehlt.

Debatten als "Teil des Geschäfts"

Für Hoeneß wird es mit Blick auf das Personal-Puzzle darum gehen, ein Team zu formen, das an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen kann – bloß nicht wieder stolpern, bloß nicht noch einmal das erleben, was die vergangene Saison lange geprägt hat. Denn um das Projekt Hoeneß gab es trotz des internen Rückhalts so schon früh öffentliche Debatten. "Das ist Teil des Geschäfts - kein schöner Teil, aber man kann es nicht ändern", sagt Hoeneß. "Man ist gut beraten, sich auf das zu konzentrieren, was man kontrollieren kann." Öffentliche Diskussionen gehören nicht dazu.

Und auch deshalb versucht Hoeneß, sich davon frei zu machen, gibt sich darauf angesprochen betont cool, fast gleichgültig. "Das ist eben ein sehr schnelllebiges Geschäft, insbesondere über die Medien. Das ist nicht zu ändern, weiter geht`s", sagt er, beinahe ohne eine erkennbare Reaktion. Natürlich habe er das mitbekommen, "aber ich war fast angenehm überrascht, wie wenig mich das interessiert hat." Sein Fokus, das macht Hoeneß klar, muss woanders liegen. "Das belastet und beschäftigt mich nicht, ich konzentriere mich auf das, was ich hier tun kann: hart zu arbeiten."

Hoeneß unbeeindruckt

Und wenn sich die harte Arbeit dann auszahlt, sein Team gewinnt, dann, so prophezeit Hoeneß, werde er wieder in ganz andere Sphären gehoben, "die mit der Realität nichts zu tun haben - aber auch das interessiert mich dann nicht". Die einzige Schlagzeile, der Hoeneß vermutlich doch ein wenig mehr Beachtung schenken würde, wäre "Saisonstart der TSG Hoffenheim geglückt". Zumindest wenn es besser läuft als in der zurückliegenden Spielzeit. Und vielleicht gäbe es dann auch wieder ein Bier im Bus.