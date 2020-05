Jürgen Ehrmann ist Cheftrainer der Hoffenheimer Frauenmannschaft, aber hauptberuflich Berufsschullehrer. In der Prüfungsphase will er seine Schüler nicht allein lassen – und verpasst somit das wichtigste Spiel im Saisonendspurt.

In der Bundesliga der Männer wäre es völlig undenkbar: Jürgen Ehrmann ist Cheftrainer der Frauenmannschaft der TSG Hoffenheim – aber eben nicht hauptberuflich. Denn er arbeitet auch an einer Karlsruher Berufsschule, unterrichtet dort Sport und technische Fächer. "Da ich Beamter bin und als Lehrer angestellt, ist das natürlich mein Hauptjob", erklärt der 60-Jährige im Skype-Interview mit SWR Sport.

Wenn sein Team am Wochenende endlich wieder spielen darf, wird Trainer Ehrmann nicht an der Seitenlinie stehen. In der Vorbereitung auf den Re-Start musste sich auch die Frauen-Bundesliga einer einwöchigen Quarantäne unterziehen – zu lange für den Berufsschullehrer. "Meine Schüler werden jetzt auf die Prüfungen vorbereitet, und da werde ich natürlich gebraucht."

Dauer 3:40 min TSG-Trainer Ehrmann: "Bei den Prüfungen werde ich gebraucht" TSG-Trainer Ehrmann: "Bei den Prüfungen werde ich gebraucht"

Ohne Cheftrainer zum Spitzenspiel

Folglich verpasst Ehrmann die einwöchige Quarantäne und somit auch das erste Spiel nach der Corona-Pause. Dabei handelt es sich allerdings nicht um irgendeine Partie: Die TSG-Frauen reisen zum Spitzenspiel nach München. Dritter gegen Zweiter. Mit einem Sieg könnten die drittplatzierten Hoffenheimerinnen den zweiten Platz erobern – und am FC Bayern vorbeiziehen. Die Bedeutung des Spiels ist riesig, denn auch der zweite Platz reicht für die Champions League-Teilnahme in der nächsten Saison.

"Dass ich ausgerechnet bei diesem Spiel fehle, ist natürlich unglücklich", meint Ehrmann. Bei den Verantwortlichen sei jedoch keine Panik ausgebrochen. "Der Verein steht absolut hinter mir." Auch seine Spielerinnen hätten vollstes Verständnis gehabt. "Die haben auch alle noch einen anderen Job oder machen eine Ausbildung", berichtet der gebürtige Karlsruher.

Ehrmann und die TSG – eine Erfolgsgeschichte

Die Mischung aus Berufsschule und Fußballtrainer findet Jürgen Ehrmann optimal. So sei er nicht nur in der "Blase Fußball", sondern bekomme auch von außen wichtige Eindrücke. "Ich kriege in der Berufsschule unheimlich viel mit, wie junge Menschen so drauf sind – das kann ich gut nutzen für meinen Beruf als Fußballtrainer." Trotzdem sei Fußball schon seit der Kindheit seine Leidenschaft.

Schon seit 2008 trainiert Ehrmann die Frauenmannschaft der TSG. Mit drei Aufstiegen in fünf Jahren führte er das Team aus der Oberliga bis in die Bundesliga. Dass man diese Saison mit den ganz Großen mithalten kann, hat selbst den erfahrenen Trainer überrascht. "Wir wussten, dass unsere Mannschaft gut ist, hätten aber vor der Saison nicht gedacht, dass wir sogar um die Champions League mitspielen."

Vor Ort ist der Co-Trainer auf sich allein gestellt

Unter der Woche bereitet Ehrmanns Trainerkollege Gabor Gallai die Mannschaft ganz alleine auf den Südwest-Kracher am Samstag vor. Mit ihm sei Jürgen Ehrmann jedoch in engem Austausch. "Wir haben uns erst gestern Abend über unsere Stärken unterhalten – und über Schwachstellen des FC Bayern." Auch die Taktiktafel sei im Videoanruf viel zum Einsatz gekommen.

Am Spieltag kommt deutlich mehr Arbeit auf Gallai zu. Sonst sei der Co-Trainer hauptsächlich für die Videoanalyse zuständig, am Wochenende muss er an der Seitenlinie die Aufgaben von Jürgen Ehrmann übernehmen. Ehrmann ist sich jedoch sicher, dass sein Kollege die Herausforderung bewältigen kann.

Ehrmann über Re-Start: "Wir haben eine große Eigenverantwortung"

Der 60-Jährige blickt zuversichtlich in die kommenden Wochen. Mit dem Hygienekonzept der DFL ist er zufrieden. "Wir haben da ein gutes Gefühl." Dennoch mahnt er seine Spielerinnen zu rücksichtsvollem Handeln. "Wir haben nach der Quarantäne eine große Eigenverantwortung."

In der nächsten Woche darf Jürgen Ehrmann dann wieder seine Mannschaft trainieren. "Ich hoffe, dass ich dann in freudige Gesichter blicken kann. Nicht, weil sie mich wiedersehen, sondern weil wir einen oder drei Punkte aus Bayern entführt haben", sagt er und lacht.