Im DFB-Pokal-Achtelfinale haben die Hoffenheimer Fußballerinnen souverän gegen Bayer Leverkusen gewonnen und damit die Runde der letzten Acht erreicht.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie setzten sich die Frauen der TSG Hoffenheim im Achtelfinale des DFB-Pokals am Ende souverän mit 3:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen durch. Matchwinnerin war Ereleta Memeti, die ihr Team mit drei Treffern (15., 78. und 84. Minute) ins Viertelfinale schoss.

Memeti schießt Hoffenheim gegen Leverkusen in Führung

Zwei Wochen nach dem Aufeinandertreffen in der Frauen-Bundesliga standen sich die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen erneut im Dietmar-Hopp Stadion gegenüber. Während die TSG in der Liga noch souverän mit 3:1 (2:0) siegte, entwickelte sich im Pokal-Achtelfinale zunächst ein ausgeglichenes Spiel.

In der 15. Minute nutzte Ereleta Memeti dann aber direkt die erste große Chance der Partie und traf zum 1:0 für die Gastgeberinnen. Die favorisierten Hoffenheimerinnen kamen nun immer besser ins Spiel und machten deutlich mehr für die Offensive als die Gäste. In der 37. Minute hatte Nicole Billa dann die Riesen-Möglichkeit zum 2:0, aber die österreichische Torjägerin traf nur die Latte. So blieb es bis zur Halbzeit bei der knappen Führung.

Fünf Aluminium-Treffer

Die Leverkusenerinnen kamen spritzig aus der Pause und hatten in der 46. Minute die große Chance zum Ausgleich. Doch Clara Fröhlich traf, genauso wie ihre Teamkollegin Jill Bayings sieben Minuten später, nur Aluminium. Aber auch Hoffenheim war weiter im Pech: Julia Hickelsberger-Füller schoss den Ball in der 63. Minute ebenfalls an den Pfosten. Das Aluminium-Festival vor rund 700 Zuschauern in Sinsheim komplettierte dann Kristin Kögel mit ihrem Lattentreffer aus kurzer Distanz.

Matchwinnerin Memeti mit drei Treffern

Besser machte es Memeti, die in der 78. Minute nach starker Vorarbeit von Melissa Kössler zum 2:0 erhöhte und in der 84. Minute mit ihrem dritten Treffer den Schlusspunkt der Partie setzte.

Auf wen die Hoffenheimerinnen im Viertelfinale treffen, entscheidet sich bei der Auslosung am Sonntagnachmittag.