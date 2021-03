Es war der unrühmliche Höhepunkt in der Partie TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg: Wolfsburgs Paulo Otavio grätschte den Hoffenheimer Stürmer Munas Dabbur in der Nachspielzeit brutal um und sah dafür die Rote Karte. Nach dem Spiel zeigte sich Otavio einsichtig.

Es lief gerade die Nachspielzeit im Spiel der TSG Hoffenheim gegen Wolfsburg. Der VfL lag 1:2 hinten, als Paulo Otavio die Sicherungen durchbrannten. Er wetzte Munas Dabbur im Vollsprint fast über den ganzen Platz hinterher, kam dem auf das leere Tor zustürmenden Angreifer der TSG Hoffenheim immer näher. Kurz vor dem Strafraum sprang der Brasilianer mit voller Kraft ab, mit beiden Beinen voraus von hinten in Richtung Dabbur. Ohne jede Chance auf den Ball klemmte Otavio im Flug die Beine des Israelis ein und verhinderte das vermeintlich sichere 1:3 - ein Horrorfoul. Kurz vor Mitternacht veröffentlichte er seine Entschuldigung via Instagram, zeigte Reue und sprach von "Alpträumen".

Er habe nach dem Spiel reflektiert und möchte sich entschuldigen, schrieb der 26-Jährige: "Obwohl ich das Foul in diesem Moment für richtig hielt, hatte ich mir nicht vorgestellt, dass es so schlimm sein würde". Doch der Mensch sei eben "fehlerhaft", schloss er seine Botschaft.

Lange Sperre droht

Seine eingesprungene Grätsche von hinten war sicher eines der härtesten Fouls der letzten Bundesligajahre. Pures Glück, dass sich Dabbur nicht verletzte. Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner gab zwar zu, dass es eine "klare Rote Karte" war, nahm seinen Spieler aber auch in Schutz. Er wolle "mit Paulo nicht zu hart ins Gericht gehen, weil er heute 60-, 70 Mal die Linie rauf- und runtermarschiert ist". Der habe nur retten wollen, "was eigentlich eh nicht mehr zu retten war". Denn so verlor der VfL im Kraichgau nicht nur mit 1:2 (1:2), sondern wegen seiner sinnlosen Aktion in der vierten Minute der Nachspielzeit für einige Zeit auch Otavio.