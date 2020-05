Nach sieben sieglosen Spielen in Folge feierte die TSG Hoffenheim wieder mal einen Sieg. Mit 3:1 (1:0) besiegten die Kraichgauer den 1. FC Köln. Mann des Spiels: Christoph Baumgartner.

Acht zum Teil krachende Heimniederlagen hatte Hoffenheim in dieser Saison kassiert. Gegen den 1. FC Köln aber zeigte die TSG, dass sie weiter ein Kandidat für die Europa-League-Plätze ist.

Mann des Spiels: Christoph Baumgartner

Dank des überragenden Christoph Baumgartner hat die TSG 1899 Hoffenheim ihre Serie von sieben sieglosen Spielen beendet. Der 20 Jahre alte Österreicher erzielte beim 3:1 (1:0) der Kraichgauer gegen den 1. FC Köln am Mittwoch zwei Tore (11./46. Minute) und bereitete den dritten Treffer durch Steven Zuber (48.) vor. Das Kölner Team des früheren TSG-Trainers Markus Gisdol verpasste damit im zweiten Geisterspiel in Sinsheim die Chance, in der Tabelle an Hoffenheim vorbeizuziehen.

Für die Gäste traf in Florian Kainz (60.) ebenfalls ein Österreicher. Genau wie beim 2:2 gegen Düsseldorf am Sonntag vergab Kölns Mark Uth (76.) einen Foulelfmeter, der Ex-Hoffenheimer scheiterte an seinem ehemaligen Teamkollegen Oliver Baumann. Die am Ende stark abbauenden Hoffenheimer dürfen sich damit weiter Hoffnungen auf einen Europa-League-Platz machen.

Hoffenheim ab der 26. Minute in Überzahl

Dabei spielten die Kölner von der 26. Minute an zu Zehnt, da Sebastiaan Bornauw nach einem üblen Tritt gegen Baumgartner Rot sah. Kurz nach der vermeintlichen Entscheidung durch Zuber musste TSG-Kapitän Benjamin Hübner in der knüppelharten Partie mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er Dominick Drexler gefoult hatte. Die Hoffenheimer hatten im Anschluss Glück, dass ihnen rund um den Platzverweis kein Wechselfehler unterlaufen ist.

Nach bisher 34 Gegentoren zu Hause in dieser Saison stand die TSG-Abwehr zunächst sicher. Im Angriff freuten sich die Hoffenheimer über drei Stürmertore, dabei fehlten die Top-Angreifer Andrej Kramaric, Sargis Adamyan und Ishak Belfodil. Baumgartners zweiter Treffer eine halbe Minute nach Wiederanpfiff auf Vorarbeit von Robert Skov gab den Gastgebern zunächst noch mehr Sicherheit. Kurz darauf legte der Schweizer Zuber nach. Florian Kainz traf für die Kölner nach einer Stunde zum 1:3 aus Sicht der Gäste. Und in der 77. Minute hatte Mark Uth per Handelfmeter die große Chance, das Spiel nochmal richtig spannend zu machen, doch TSG-Keeper Baumann hatte etwas dagegen. So schaffte Hoffenheim am Ende den ersten Sieg seit dem 1. Februar.