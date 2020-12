Die TSG Hoffenheim steht vor einer lösbaren Aufgabe in der Zwischenrunde der Europa League. Die Kraichgauer bekommen es mit Molde FK aus Norwegen zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Die TSG steht zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte in der K.o.-Phase eines Europacup-Wettbewerbs. Die Hinspiele stehen am 18. Februar 2021 auf dem Programm, die Rückspiele finden eine Woche später statt. Das Endspiel ist für den 26. Mai in Danzig geplant.

Für Nordveit geht ein Wunsch in Erfüllung

Hoffenheim spielt am 18. Februar zunächst beim Landesmeister von 2019, das Rückspiel ist am 25. Februar in Sinsheim. Genau dieses Los hatte sich Hoffenheims norwegischer Abwehrspieler Havard Nordtveit gewünscht.