Bundesliga-Countdown: Hoffenheims Trainer Breitenreiter und "seine Jungs"

An diesem Wochenende startet die neue Bundesliga-Saison. Mit dabei ist auch die TSG Hoffenheim. Aber ist das Team bereit für die neue Spielzeit? Der finale Check.

Wenn André Breitenreiter von seiner Mannschaft spricht, ist da gern die Rede von "seinen Jungs". Und dieses vermeintlich kleine sprachliche Detail sagt viel aus über den neuen Trainer der TSG Hoffenheim und sein Verhältnis zum Team. Bei seiner Rückkehr in die Bundesliga geht es Breitenreiter nämlich mehr um das "Wir" als um das "Ich".

Gute Stimmung, aber sportlich muss sich Hoffenheim strecken

Und so ist es wenig überraschend, dass der Coach nach dem etwas zähen Weiterkommen in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Rödinghausen davon sprach, dass "seine Jungs" eben dringend ein Erfolgserlebnis brauchten – einen Sieg im ersten Pflichtspiel der Saison. Das haben sie geschafft, 'gemeinsam', würde Breitenreiter an dieser Stelle sicher ergänzen.

Die Stimmung in Hoffenheim ist also schon mal gut, das Miteinander groß – sportlich aber muss sich das Team zum Start der Bundesligasaison strecken, auch, um den Abgang von David Raum zu RB Leipzig zu kompensieren. Denn nur dann ist die gute Stimmung auch von Dauer – bei André Breitenreiter und "seinen Jungs".