Mit einem sensationellen 4:0-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund sicherte sich die TSG Hoffenheim Rang sechs und damit ein direktes Ticket für die Europa League. Das dürfte den Kraichgauern einige Mühen im vollen Fußball-Herbst sparen.

Nach einem Jahr voller Experimente waren Vierfach-Torschütze Andrej Kramaric und seine Kollegen der TSG Hoffenheim einfach nur glücklich. Das in dieser Deutlichkeit völlig überraschende 4:0 (2:0) bei Vize-Meister Borussia Dortmund besiegelte nicht nur den so sehr ersehnten direkten Einzug in die Europa League, sondern machte Kramaric und Co. auch mächtig stolz.

Kramaric schreibt Geschichte

"Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, Geschichte zu schreiben", sagte Vize-Weltmeister Kramaric, der für Hoffenheims ersten Viererpack in der Bundesliga-Geschichte sorgte.

Fulminanter Endspurt

Das Wagnis von Sportchef Alexander Rosen, sich im Saisonendspurt von Chefcoach Alfred Schreuder zu trennen und selbst vorübergehend die Leitung des Trainerteams zu übernehmen, hat sich vollends ausgezahlt. Ein Schlussspurt mit drei Siegen und 11:1 Toren brachte nach vielen Aufs und Abs schließlich doch noch Rang sechs und damit das Direkt-Ticket für Europa.

"Das war ein grandioser Abschluss einer anspruchsvollen Saison. Und das war nach einem solchen Umbruch im Sommer nicht unbedingt zu erwarten", bilanzierte Rosen.

Im ersten Jahr nach den Abgängen von Erfolgscoach Julian Nagelsmann sowie der Top-Profis Kerem Demirbay, Nadiem Amiri und Joelinton sofort auf Rang sechs und damit beispielsweise auch vor Wolfsburg zu landen, werten sie im Kraichgau als großen Erfolg. "Es war einfach ein super Gefühl, vier Tore zu schießen und damit noch Sechster zu werden. Es ist schwer, dafür Worte zu finden, so etwas passiert nicht oft in einer Karriere", resümierte Kramaric, der mit zahlreichen Verletzungen selbst ein turbulentes Jahr hatte.

Wer wird neuer Trainer?

Auf der Suche nach einem neuen Trainer - das Modell mit Rosen und dem früheren Co-Trainer Matthias Kaltenbach läuft nun aus - hat der Sportchef mit der internationalen Teilnahme ein zusätzliches Argument. Die Suche soll in den kommenden Tagen intensiviert werden, wie Rosen vor dem Saisonfinale angekündigt hatte.

Und wenn im Herbst wegen der zweimonatigen Corona-Pause aus dem Frühjahr die Termine dicht auf dicht folgen, kann sich die TSG zumindest die mühsamen Qualifikationsrunden sparen. Die muss nun der VfL Wolfsburg, der das Fernduell mit Hoffenheim nach einem 0:4 gegen Meister Bayern klar verlor, bestreiten.

Hübner: "Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs"

Für Kapitän Benjamin Hübner war der starke Schlusspunkt der TSG auch ein Zeichen von Charakter und Qualität. "Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben. Man hat in den letzten Wochen gesehen, wofür Hoffenheim steht. Der offensive Fußball ist die Hoffenheim-DNA."

Bleibt der offensive Kern um Vierfach-Torschütze Kramaric (8. Minute, 30., 48. 50./Foulelfmeter) und seine Sturmpartner Munas Dabbur und Ihlas Bebou bestehen, dürfte der neue TSG-Trainer mit großer Vorfreude auf ein offensivstarkes Team in die nächste Spielzeit starten. Vor allem Kramaric, der trotz gerade einmal 19 Saisonspielen seine Tore neun bis zwölf erzielte, verkörpert die internationale Klasse, die Hoffenheim bei der dritten Europa-Teilnahme in vier Jahren gut gebrauchen können wird.

Sonderlob für Kramaric

"Die TSG mit Kramaric ist eine andere Mannschaft als ohne Kramaric. Er hat nicht nur diese Scorer-Qualität, sondern arbeitet auch sehr viel. Wir sind froh, dass er uns zum Saisonabschluss wieder zur Verfügung stand", kommentierte Rosen. Wie die ganze Mannschaft ist auch der Verantwortliche nach knapp zwölf Monaten froh, sich nach dem Erreichen des Saisonziels in den Sommerurlaub verabschieden zu können.