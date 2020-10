TSG vs. BVB: Kramaric oder Haaland? Wer ist der bessere Knipser?

Am Samstag kommen die Schwarz-Gelben aus Dortmund in den Kraichgau. Die TSG hat mit Andrej Kramaric den aktuell besten Bundesliga-Torschützen in ihren Reihen. Doch auch der BVB bringt durch Erling Haaland geballte Torgefahr mit.