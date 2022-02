Benjamin Hübner ist zurück und will mit der TSG Hoffenheim endlich wieder punkten

Nach 574 Tagen war es Mitte Januar endlich wieder soweit. Der Kapitän der TSG Hoffenheim, Benjamin Hübner, feierte sein Bundesliga-Comeback. Gegen Mainz 05 will er mit der TSG auch endlich wieder punkten.

Die letzten drei Pflichtspiele verloren (1:2 gegen Union Berlin, 1:4 im Pokal gegen Freiburg, 2:3 gegen den BVB). In der Tabelle der Bundesliga von Platz drei auf sieben gerutscht. Neun Gegentore. Die Bilanz der vergangenen drei Spiele der TSG Hoffenheim ist nicht wirklich berauschend. Aber es gibt dabei auch eine Personalie, die für positive Schlagzeilen sorgte.

Szenenapplaus für Benjamin Hübner

Eine hartnäckige Sprunggelenksverletzung zwang den 32-jährigen Hübner zu einer langen Pause. Zunächst wurde versucht, sie konservativ zu behandeln, vor knapp einem Jahr wurde dann doch operiert. Es folgte ein langer Reha-Sommer, die Rückkehr ins Training, acht Spieltage auf der Bank und dann endlich das Comeback in der Startelf: bei der ärgerlichen Niederlage gegen Borussia Dortmund bekam er Szenenapplaus. Damit ist eine lange Leidenszeit endgültig vorbei.

Seine Präsenz als Kapitän sei schon im Trainingsbetrieb wieder für die Mannschaft spürbar gewesen, sagt Coach Sebastian Hoeneß. Für ihn selbst sei es nach der langen Zeit dennoch wichtig gewesen, dann auch in einem Pflichtspiel zu wissen, dass es direkt geht. "Du bist im Unklaren darüber, wie es geht, wenn du so lange kein Pflichtspiel auf Bundesliga-Niveau gemacht hast", so der Trainer. Sein rund 60-minütiger Einsatz gegen den BVB solle ihn einfach bekräftigen. "Weil er einen guten Part gespielt hat und jetzt über jede Einheit nochmal fitter wird."

Vertragsverlängerung fehlt noch

Benjamin Hübners Kollegen Oliver Baumann, Ihlas Bebou, Kevin Vogt, Georginio Rutter und Nationalspieler David Raum haben in den vergangenen Wochen bereits ihre Verträge bei den Kraichgauern verlängert. Und Benjamin Hübner? Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer (30. Juni 2022). Noch ist unklar, was danach passiert. Trainer Sebastian Hoeneß äußerte sich kürzlich so: "Er hatte unglaubliches Pech. Er bedeutet sehr viel für die Mannschaft. Jeder weiß jetzt, was uns da in den letzten eineinhalb Jahren gefehlt hat. Deshalb bin ich super froh, dass er wieder da ist." Und weiter: Diese Worte "müssten klar ausdrücken", was er über eine mögliche Verlängerung des Vertrags denke.

TV-Tipp Das Spiel der TSG Hoffenheim bei Mainz 05 gibt es in Ausschnitten live zu hören in SWR1 Stadion, am Samstag, 5.2. ab 14 Uhr. Die Zusammenfassung und Analyse dann am Sonntag, 6.2. ab 21:45 Uhr in SWR Sport BW.

Personalsorgen in der Abwehr

Neben den Langzeitverletzten Ermin Bicakcic und Robert Skov fehlen den Kraichgauern in der Defensive auch Kevin Akpoguma, Pavel Kaderabek (beide Oberschenkelprobleme), Marco John (Trainingsrückstand) sowie US-Nationalspieler Chris Richards (Fußprellung). Routinier Sebastian Rudy, der auch schon Außenverteidiger spielte, ist gelbgesperrt. Gerade deshalb dürfte Hoeneß froh sein, dass Benjamin Hübner wieder zurück ist. "Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, sie liegt bei 78 Prozent", meinte Hoeneß schmunzelnd auf die entsprechende Frage.

Was geht gegen Mainz 05?

Die Mainzer sind in dieser Saison vor allem im eigenen Stadion stark. Nur eine Niederlage steht bei ihnen zu Hause zu Buche. Die TSG Hoffenheim hingegen ist auswärts keine Macht. Fünf der sieben Niederlagen in dieser Saison kassierten sie bei Gastspielen. Und trotzdem, die TSG will endlich wieder punkten. "Jetzt müssen wir darauf reagieren", sagt Coach Sebastian Hoeneß vor dem Spiel, auch wenn es auswärts gegen Mainz eine "schwierige Herausforderung wird."

Übrigens, es gibt doch auch noch ein Argument aus der Statistik: Hoffenheims Stürmer Ihlas Bebou traf gegen Mainz zuletzt immer. Wenn er das wieder schafft und die TSG wieder punktet, dürfte auch Kapitän Benjamin Hübner zufrieden sein - nicht nur darüber, wieder auf dem Platz zu stehen, sondern vor allem auch mit dem Ergebnis.