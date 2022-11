André Breitenreiter: "Es ist wichtig, sich den richtigen Verein auszusuchen"

André Breitenreiter kann auf eine erfolgreiche Karriere im Profifußball zurückblicken - als Spieler und Trainer. In SWR Sport erzählt er von seinem Amt als Chefcoach bei der TSG 1899 Hoffenheim und welche Rolle seine Familie dabei für ihn spielt.

Fußball war schon immer wichtig im Leben von André Breitenreiter. Bereits mit vier Jahren begann er das Kicken bei Borussia Hannover. Als 19-Jähriger holte er mit Hannover 96 den DFB-Pokal, spielte danach beim HSV und dem VfL Wolfsburg. Mit Ende 30 beendete er nach über 150 Bundesligaspielen und zahlreichen Verletzungen seine aktive Spielerkarriere.

Breitenreiter, der Fußballtrainer

Als Trainer verhalf Breitenreiter dem SC Paderborn 2014 und Hannover 96 in der Saison 2016/2017 zur Rückkehr in die Bundesliga. Beim FC Schalke 04 musste er trotz einer Europa-League-Platzierung nach einer Saison schon wieder gehen. Sein bisher größter Erfolg als Trainer ist die Schweizer Meisterschaft mit dem FC Zürich in der vergangenen Saison.

Die Entscheidung, die Nachfolge vom glücklosen Sebastian Hoeneß im Kraichgau anzunehmen, habe er "bis heute nicht bereut". Der 49-Jährige hat einen guten Start mit der TSG hingelegt und befindet sich aktuell mit seiner Mannschaft im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Die 1:3-Niederlage am Wochenende gegen Leipzig ist ein kleiner Rückschlag, aber noch schmerzlicher ist die schwere Verletzung am Knöchel von TSG-Mittelfeldmann Grischa Prömel. Er prallte mit seinem Mitspieler Christoph Baumgartner zusammen und brach sich dabei das rechte Sprunggelenk. Er stand auf der Liste von Bundestrainer Hansi Flick für den vorläufigen WM-Kader. Nach der geglückten Operation muss der 27-Jährige die nächsten Wochen pausieren. Für seinen Trainer Breitenreiter ein Schock: "In unserem Geschäft ist der Mensch oftmals nicht die Priorität, aber das passiert mir nicht. Für mich steht der Mensch an erster Stelle."

Hoffenheims Grischa Prömel und André Breitenreiter IMAGO foto2press

„Er ist ein sehr gefestigter und erfahrener Trainer. Dazu noch ein richtig guter Typ, der mit seiner kommunikativen Art als Führungskraft nach vorn geht.“

Breitenreiter, der Familienmensch

Für den gebürtigen Niedersachsen Breitenreiter sind seine Frau Claudia und die gemeinsamen Kinder Clara (23) und Emil (19) sehr wichtig. Er und seine "fußballbegeisterte Familie" versuchen sich trotz der weiten Distanz Hannover - Sinsheim regelmäßig zu sehen.

Für seine Familie hatte Breitenreiter 2019 sogar eine mehrmonatige Pause vom Fußball eingelegt. Es war das Jahr als seine Mutter verstarb und sein Vater an Demenz erkrankte. "Meine Familie stand im Mittelpunkt und Fußball hat mich in dieser Zeit nicht interessiert." Und wenn es zunächst banal klingen mag, für ihn ist die Gesundheit das Wichtigste. Wichtiger, als jeder sportliche Erfolg. André Breitenreiter ist ein Trainer, wie es ihn nur selten im Profifußball gibt: mit viel Erfahrung und noch mehr Menschlichkeit.