Hoffenheims Österreicher als Sieggaranten - auch gegen die Bayern?

Die TSG Hoffenheim spielt eine super Saison und steht aktuell auf Champions-League-Platz vier. Am Samstag kommt Meister Bayern München. Dann wollen auch die Österreicher in Reihen der Kraichgauer wieder zuschlagen.

Die Linksflanke von David Raum zog sich in dieser 61. Minute lang und länger an den hinteren Pfosten des Kölner Tores. Genau auf den Kopf von Stefan Posch, der hoch in die Luft gestiegen war und den Ball perfekt erwischte. Keine Chance für Keeper Marvin Schwäbe.

"Wir trainieren Standards und ich mache viel Kopfballtraining - das ist belohnt worden. Das war eine super Flanke von David Raum", so Hoffenheims Abwehrmann Posch nach Spielende.

"Ösi" Posch als Matchwinner in Köln

Es war am Sonntagabend der 1:0-Siegtreffer für die TSG Hoffenheim beim 1.FC Köln, der ausgelassene Jubel um Torschütze Posch entsprechend groß. "Ich bin natürlich glücklich über das Tor und die drei Punkte," so der 24-Jährige, "dass es das entscheidende Tor war, ist natürlich noch erfreulicher".

Stefan Posch, der Österreicher als Matchwinner der TSG. Schon im Hinspiel (5:0) hatte er gegen Köln getroffen.

Fußball-Frühling im Kraichgau

Unterm Strich: Der vierte Hoffenheimer Sieg in Serie, Champions-League-Platz vier in der Bundesliga. Und am Samstag kommt Branchen-Primus Bayern München zum Top-Spiel nach Sinsheim! Was ein Fußball-Frühling im Kraichgau.

"Ösi" Baumgartner als Doppelpacker gegen den VfB Stuttgart

Schon die Woche vor dem Köln-Spiel war es ein Österreicher, der die Kraichgauer zum späten 2:1-Triumph der TSG im baden-württembergischen Duell mit dem VfB Stuttgart geschossen hatte: Christoph Baumgartner schnürte nach 0:1-Rückstand gegen die Schwaben in der 84. und 90. Minute noch den Doppelpack. Ein Zauberball von der Strafraumgrenze, ein trockener Abstauber.

Zwei Spiele, zwei Österreicher als Sieggaranten bei der TSG Hoffenheim. Ein Zufall? Ja und nein. Einerseits sind bei den Kraichgauern in dieser Saison sehr viele Spieler fürs Toreschießen zuständig, bislang schon 17! Andererseits zählen Stefan Posch und Christoph Baumgartner schon seit längerer Zeit zu den Leistungsträgern der TSG. Beide kamen bereits als hochtalentierte Jugendspieler aus Österreich in die Hoffenheimer Nachwuchsakademie, etablierten sich danach schnell auch im Bundesligateam.

Posch und Baumgartner schon als Jugendspieler in Hoffenheim

Abwehrmann Posch (101 Bundesligaspiele) steht seit Februar 2017, inzwischen also schon seit mehr als fünf Jahren, im Profikader der Hoffenheimer. Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner (22) gab im Mai 2019 sein Debüt in der Bundesliga. Und seine bisherige Bilanz ist klasse: 80 Spiele, 18 Tore.

Baumgartner, schnell und beweglich, gilt gerade auch aufgrund seiner virtuosen Ballfertigkeit und Torgefährlichkeit als einer der interessantesten und spannendsten jungen Kreativspieler in der Bundesliga. Gut, dass es TSG-Kaderplaner Alexander Rosen vor genau einem Jahr gelungen war, den Vertrag mit "Baumi" vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 zu verlängern. Auch der robuste und vielseitig einsetzbare Defensiv-Spezialist Posch besitzt im Kraichgau noch ein Arbeitspapier bis 2024.

Selbstredend, dass beide Spieler inzwischen auch im Team Österreich unverzichtbar sind. Nicht zu vergessen der dritte Mann aus der Alpenrepublik in Hoffenheim: Florian Grillitsch, der Mittelfeldspieler, zuletzt in Köln als umsichtiger Abwehrchef unterwegs.

Das "Riesen-Ding" am Samstag gegen den FC Bayern

Nicht nur bei der gesamten TSG Hoffenheim, speziell bei den beiden Österreichern Baumgartner und Posch läuft es also gerade richtig rund. Gerne natürlich auch am kommenden Samstag, wenn die Kraichgauer auch dem FC Bayern auf den Zahn fühlen wollen: "Da haben wir ein Riesen-Ding vor uns mit dem FC Bayern", so Baumgartner nach dem Köln-Sieg, "aber man hat zuletzt gesehen, dass man auch gegen die Punkte holen kann. Und wir werden alles versuchen, dass wir da auch punkten können".

Das könnte dann interessant werden am Samstag. Den Österreichern sagt man ja generell eine ganz spezielle "Konkurrenz" zu den benachbarten Bayern nach...