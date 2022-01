Kevin Vogt und die Frage nach der Zukunft im Kraichgau

Am Samstag (15:30 Uhr) startet die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg in die Bundesliga-Rückrunde. Nach Medienberichten umwerben ausgerechnet die Augsburger erneut TSG-Abwehrboss Kevin Vogt, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft.

Der große, blonde Mann gilt als eine der zentralen Figuren im Spiel der TSG Hoffenheim. Kevin Vogt ist schnell, passsicher und im Abwehrverbund der Kraichgauer die spielbestimmende Führungsfigur. "Ich arbeite gerne mit ihm zusammen", schwärmt Trainer Sebastian Hoeneß gegenüber SWR Sport vom sportlichen und menschlichen Miteinander, "er ist ein wichtiger Ansprechpartner".

Verlängert Kevin Vogt seinen auslaufenden Vertrag?

Wie lange das in Hoffenheim noch der Fall sein wird, das ist momentan aber noch unklar. Fakt ist, dass der Vertrag von Vogt im Kraichgau im Sommer ausläuft. "Mal schauen, was die Zukunft bringt", sagt Hoeneß, "ich habe in jedem Fall meinen Wunsch hinterlegt." Will sagen: Hoffenheims Coach hat sich längst bei Kaderplaner Alexander Rosen, dem Direktor Profifußball der TSG, für eine Vertragsverlängerung mit seinem Abwehr-Boss ausgesprochen.

Der FC Augsburg wirbt erneut um den Abwehrmann

Was aber durchaus schwierig werden könnte. Denn Medienberichten zufolge soll vor allem der FC Augsburg, wie schon im vergangenen Sommer, erneut stark an einer Verpflichtung des nach der Saison ablösefreien 30-Jährigen interessiert sein. Ausgerechnet der Verein, gegen den die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) in der Sinsheimer Arena in die Rückrunde startet. Und auch der Verein, bei dem Vogt von 2012 bis 2014 schon einmal für zwei Jahre unter Vertrag stand. Man kennt und schätzt sich also.

Und neben dem FCA sollen laut "kicker" auch andere Bundesligavereine sowie ein Klub aus dem Ausland ein Auge auf den spielstarken Abwehrmann geworfen haben.

Kevin Vogt und die überragende Passquote

"Kevin ist bei uns ein ganz zentraler Spieler", beschreibt Trainer Sebastian Hoeneß die Rolle von Vogt im Kraichgau, "er hat eine richtig gute Hinrunde gespielt und war ein wichtiger Faktor für unser erfolgreiches Abschneiden. Kein Wunder, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind."

Vogts Wichtigkeit wird auch vom statistischen Zahlenwerk unterstützt: Der Rechtsfuß, der 2016 aus Köln zur TSG gewechselt war, hatte in der Hinrunde eine überragende Passquote von 89 Prozent und spielte die zweitmeisten Pässe aller Bundesligaprofis.

Der gebürtige Westfale blickt allerdings nicht nur auf gute Zeiten im Kraichgau zurück. Unter Ex-Coach Alfred Schreuder kam er überhaupt nicht klar, wechselte sogar 2020 für eine Halbserie auf Leihbasis zu Werder Bremen. Erst unter Schreuders Nachfolger Hoeneß entwickelte sich Vogt wieder zu dem Hoffenheimer Leistungsträger wie zuvor unter Trainer Julian Nagelsmann.

Europapokal als Anreiz für das Bleinben von Vogt?

Neben dem finanziellen Aspekt und der Länge des neuen Arbeitspapiers könnte auch die sportliche Perspektive ausschlaggebend für die Zukunft von Kevin Vogt sein. Und da sieht es für die TSG Hoffenheim aktuell als Tabellenfünfter richtig gut aus. Kurios: Mit einem weiteren Dreier ausgerechnet gegen den "Vogt-Werber" FC Augsburg könnten die Kraichgauer einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Europapokal-Teilnahme gehen.