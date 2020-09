Christoph Ruf ist Sportjournalist und Experte in Sachen Fußball-Fanszene. Der Karlsruher Buchautor kennt die Hintergründe zur "Causa Hopp". Er fordert Bewegung - von allen Beteiligten.

Im Gespräch mit dem SWR äußert sich Christoph Ruf zu den wichtigsten Aspekten rund um die Fanszene im Fußball.

Schmäh-Plakate und Rassismus kommen nicht aus der gleichen Ecke

Die Ultras haben in den letzten 20 Jahren dafür gesorgt, dass Rassismus und Affenlaute fast flächendeckend Tabu sind. Zumindest das muss man den Ultras positiv anrechnen.

Die Ultras verhalten sich so, als ob sie nicht verstanden werden wollen

Wer Hurensohn schreit und Menschen ins Fadenkreuz nimmt, verhält sich unmöglich und nimmt sich die Chance, verstanden zu werden. Dietmar Hopp ist ein Symbol für die Kommerzialisierung des Fußballs (...), und dieses Modell lehnen viele Millionen Fußballfans ab, nicht nur die Ultras.

Dietmar Hopp und Dortmund-Fans: 2008 fing alles an

Mittlerweile ist es soweit, dass die Dortmunder Fans, und zwar auch die, die nichts gemacht haben, was die übergroße Mehrheit ist, zwei Jahre in Hoffenheim ausgeschlossen sind. (...) Das ist eine "Lex-Hopp", das würde in anderen Teilen der Gesellschaft nicht so rigide geahndet. Die Ultras haben sich bundesweit damit solidarisiert, blöderweise mit der Wortwahl der Dortmunder. Deswegen hat das kein Mensch mehr verstanden. Aber der Ansatz war, wenn das die Dortmunder trifft, dann trifft das auch bald uns, deshalb müssen wir dagegen protestieren.

TV-Tipp Sportjournalist Christoph Ruf gilt als Experte in Sachen Fußball-Fanszene. Er ist am Sonntag in der TV-Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg zu Gast. Los geht's ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Ultras sind nicht nur "böse" - der DFB muss sich bewegen

Was ist denn eigentlich passiert? Das Wort Hurensohn ist gefallen. Das ist nicht wirklich schön, aber leider auch relativ alltäglich. Die Ultras, das sind in der Regel ziemlich gut gebildete, sehr eloquente Leute, die sich gesellschaftlich auch für gute Sachen einsetzen. (...) Und dann werden sie halt oft alle in einen Topf geworfen.

Ein Runder Tisch zwischen DFB und Ultras ist schwierig

Manchmal habe ich den Eindruck, beide Seiten wollen sich nicht wirklich verstehen. Wenn der DFB es wirklich wollte, verstehe ich auch nicht, warum er sein Versprechen wieder abgeräumt hat und wieder Kollektivstrafen eingeführt hat. (...) Auf der anderen Seite müssen sich viele Ultras Fragen lassen, ob sie wirklich an Gesprächen und Einigungen interessiert sind, wenn sie so nach außen agieren, wie sie das zuletzt getan haben.