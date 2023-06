TSG Hoffenheim befördert Alexander Rosen in Geschäftsführung

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat seinen bisherigen Direktor Profifußball Alexander Rosen in die Geschäftsführung befördert.

Wie die Kraichgauer mitteilten, solle damit die sportliche Verantwortung direkt in der Vereinsspitze verankert werden. Rosen folgt dem im Mai ausgeschiedenen Frank Briel und bildet künftig gemeinsam mit Jan Mayer und Denni Strich das Führungstrio.

Der 44 Jahre alte Ex-Profi arbeitet bereits seit 2013 in verschiedener Funktion für die TSG. "Alexander Rosen genießt hohe Wertschätzung im Klub und darüber hinaus bei den vielen Ansprechpartnern, die nötig sind, um einen Bundesligaklub erfolgreich zu führen und zu entwickeln", begründete Gesellschafter Dietmar Hopp die Beförderung: "Die sportlichen Erfolge unseres Klubs, verbunden mit der wirtschaftlichen Komponente sind auch Ausweis seiner herausragenden Arbeit."

Alexander Rosen: "Eine große Ehre"

Hoffenheim geht im Sommer in seine 16. Bundesliga-Saison in Serie. Es sei "eine große Ehre, an die Spitze des Klubs aufrücken zu dürfen, der seit mehr als einem Jahrzehnt meine berufliche Heimat ist", sagte Rose. Er sehe noch "viel Potenzial" im Verein. Unter Rosen erwirtschafteten die Hoffenheimer einen Transferüberschuss in dreistelliger Millionenhöhe.