Rekord-Transfer: Adam Hlozek wechselt von Bayer Leverkusen zur TSG 1899 Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat sich in der Offensive verstärkt. Mit Adam Hlozek kommt ein deutscher Meister in den Kraichgau - wohl für eine Rekordsumme.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat die Verpflichtung von Adam Hlozek bekannt gegeben. Die Offensivkraft, die in Leverkusen zumeist auf der hängenden Spitze zum Einsatz kam, steigt zum Rekordtransfer der Hoffenheimer auf. Die Ablöse für den 22-jährigen Tschechen soll laut Informationen des "Kickers" 18 Millionen Euro plus Boni betragen. Eine solch hohe Summe hat die TSG bisher noch nie für einen Transfer gezahlt.

Hlozek ein möglicher Ersatz für Beier?

Bei der TSG unterschreibt Hlosek einen "langfristigen Vertrag" wir die Hoffenheimer auf ihrer Website bekannt gaben. Mit dem Transfer könnten die Abgänge der Stürmer Wout Weghorst und Maximilian Beier kompensiert werden, die in der letzten Saison zusammen auf 23 Tore und zehn Vorlagen für die TSG kamen.

In der Meistersaison mit Leverkusen stand Hlozek fünf mal in der Bundesliga-Startelf der Werkself, 18 mal wurde er eingewechselt. Der Stürmer erzielte zwei Tore und steuerte drei Vorlagen zum Meistertitel von Bayer 04 bei.

„Adam ist ein junger, hungriger Spieler, der trotz seiner erst 22 Jahre bereits über sehr viel internationale Erfahrung verfügt – sowohl im Verein als auch in der tschechischen Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison konnte er etwa beim amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen eine hohe Anzahl an Spieleinsätzen sammeln“, sagt Frank Kramer, vorüberghend der Sportlicher Leiter in Hoffenheim, der noch ergänzt: „Adam ist fußballerisch richtig stark, ein überaus beweglicher Stürmer, der sowohl die nötige Physis, als auch die technischen Fähigkeiten und das taktische Verständnis mitbringt, um unserem Team sofort weiterhelfen zu können. Hinzu kommt, dass er unbedingt nach Hoffenheim wechseln wollte, weil Adam die TSG als ideale Station für seinen nächsten Karriereschritt sieht. Das sind hervorragende Voraussetzungen und spricht für sich. Adam ist charakterlich ein super Junge und wir sind alle total davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren sehr viel Freude an ihm haben werden.“