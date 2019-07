Sebastian Rudy kehrt zur TSG Hoffenheim zurück. Das bestätigte der Verein am Mittwochabend, zuvor twitterten die Hoffenheimer ein Foto, das Rudy beim Medizin-Check zeigt.

Laut "Bild" und "Kicker" stand der Wechsel bereits seit Dienstag fest. Hoffenheims Pressesprecher Holger Kliem hatte offiziell lediglich das Interesse und Gespräche bestätigt. Doch die Zeichen verdichteten sich immer weiter. Denn am Mittwochnachmittag twitterten die Hoffenheimer von ihrem offiziellen Account ein Foto, das Rudy beim Medizin-Check zeigt. Am Abend gab der Verein bekannt, dass Sebastian Rudy definitiv zurückkehrt.

Sebastian Rudy kehrt auf Leihbasis vom Liga-Wettbewerber FC Schalke 04 in den Kraichgau zurück. Der 29-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2017 in Hoffenheim und kam 2018 nach einem Jahr beim FC Bayern zum Revierclub, wo er 21 Bundesligaspiele absolvierte und die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Für die Kraichgauer stand der Mittelfeldspieler in der Bundesliga in 212 Partien auf dem Feld.

"Über die Qualitäten von Sebastian muss man nicht viele Worte verlieren. Er hat in den mehr als 200 Spielen, die er für die TSG bestritt, hier seine Spuren hinterlassen und bewiesen, was für ein außergewöhnlicher Fußballer er ist. Diese Mischung aus einer überragenden Technik, taktischem Gespür und einem hervorragenden Auge für das Spiel hat ihn bei der TSG zum Nationalspieler reifen lassen", sagt Alexander Rosen. Der TSG-Direktor Profifußball ist überzeugt davon, dass Rudy mit seiner Rückkehr eine neue Erfolgsgeschichte in Hoffenheim schreiben kann.