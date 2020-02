per Mail teilen

Nach Beleidigungen und Schmähungen gegen den Mäzen der TSG Hoffenheim, dürfen Fans von Borussia Dortmund bei Auswärtsspielen in Hoffenheim drei Jahre nicht mehr ins Stadion. Dabei hat der Streit zwischen BVB-Fans und Dietmar Hopp eine lange Vorgeschichte.

Seit dem Bundesliga-Aufstieg der TSG Hoffenheim im Jahr 2008 wird der Multi-Milliardär von gegnerischen Fußballfans aufgrund seines finanziellen Engagements bei den Kraichgauern immer wieder beleidigt - in Sprechgesängen und oft auch auf Spruchbändern.

Auf einem Transparent der Dortmunder Fans im Jahr 2008 war ein Bild von Dietmar Hopp hinter einem Fadenkreuz zu sehen. Dazu der Spruch: "Hasta la vista, Hopp!". Der DFB kündigte damals schon an, Pöbeleien und Drohungen zu verfolgen.

Geldstrafen und Prozesse vor dem Amtsgericht

Auch im Mai und September 2018 kam es bei Spielen gegen Borussia Dortmund wieder zu Schmährufen gegen den Multi-Milliardär. Der BVB musste deshalb eine Geldstrafe von mehreren zehntausend Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung des DFB zahlen. Außerdem ermittelte die Polizei daraufhin gegen mehr als 30 BVB-Fans, weil sie Dietmar Hopp bepöbelt haben sollen.

Im Februar 2019 wurden drei Personen vor dem Sinsheimer Amtsgericht zu Geldstrafen verurteilt. Im April standen dann fünf weitere BVB-Fans vor dem Amtsgericht. Der Vorwurf: Beleidigungen des Hoffenheimer Mäzen mit Schmähgesängen.

Erneute Schmähgesänge im Dezember 2019

Beim Spiel der Dortmunder am 20.12.2019 in Hoffenheim sind die Fans des BVB erneut negativ aufgefallen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit entrollten die Anhänger der Westfalen zahlreiche Banner und bezeichneten den 79-Jährigen unter anderem als „Hurensohn“. Zudem stimmten sie wieder verschiedene Schmählieder an.

Androhungen des DFB wirkungslos

Damit haben die BVB-Fans gegen eine Bewährung des DFB verstoßen. Der DFB hatte nämlich mit einer Sperre des Gästeblocks bei erneuten Vorfällen gedroht. Das schien die BVB-Anhänger aber kaum zu stören. Einige sangen "Nie wieder Hoffenheim" - und provozierten damit die Aussetzung der Bewährung.

Nach Informationen der Sportschau wird der BVB jetzt dem Antrag des DFB-Kontrollausschusses zustimmen. Damit wird die Bewährung der im November 2018 verhängten Strafe wohl ausgesetzt. Die Dortmunder waren bei der Verhandlung am 2. November 2018 nach den Verfehlungen der eigenen Anhänger im Auswärtsspiel in Sinsheim vom 22. September 2018 um einen Punktabzug herumgekommen. Stattdessen hatte das DFB-Sportgericht ein dreijähriges Stadionverbot auf Bewährung verhängt. Jetzt tritt dieses Stadionverbot in Kraft.

Entschädigung an die TSG

Offenbar wird der BVB deswegen auch eine Geldstrafe von 60.000 Euro zahlen müssen. Außerdem muss er die TSG Hoffenheim für entgangene Einnahmen entschädigen. Möglicherweise haben sich die Dortmunder wegen ausstehender Beratungen in diesem Punkt noch nicht dazu entschlossen, der Strafe auch förmlich zuzustimmen.