Der Norweger Erling Haaland, 19, ist der Shooting Star der Bundesliga. Er trägt das Trikot von Borussia Dortmund. Dabei hatte 1899 Hoffenheim das Toptalent schon an der Angel.

Der große Blonde aus Norwegen ist aktuell der Überflieger in der Fußball-Bundesliga. 7 Tore in vier Bundesliga-Spielen erzielte der Stürmerstar im Trikot von Borussia Dortmund. Was für eine Bilanz für den Mann, der erst Ende Dezember für 20 Millionen Euro von RB Salzburg zu den Westfalen wechselte. Dabei war auch 1899 Hoffenheim an Haaland dran. 2016 war der Jugendliche zu einem einwöchigen Test in Hoffenheim. Damals spielte Haaland als 15-Jähriger noch für das norwegische Team Bryne FK. Haaland hinterließ bei den Trainingseinheiten mit Hoffenheims U16 und beim Individualtraining einen guten Eindruck. Der Klub war bereit, ihm einen Deal anzubieten, mit dem er an seinem 16. Geburtstag nach Deutschland (vorher sind keine internationalen Transfers erlaubt) ziehen würde. Doch es kam zu keiner Einigung.

3000 Euro machten den Unterschied

Der Grund: Hoffenheim war laut einem Bericht von Sport Bild nicht bereit, Haalands Lohnforderungen nachzukommen. Der norwegische Youngster verlangte 5000 Euro im Monat. Allerdings war Hoffenheim nicht bereit, ihm mehr als 2000 Euro monatlich anzubieten. Das Gehaltsgefüge der Akademie ist fester Bestandteil des Nachwuchskonzepts, das auch für ein Top-Talent nicht aufgegeben wurde. Stattdessen blieb Haaland in Norwegen und wechselte 2017 zu Molde FK, bevor er 2018 zu RB Salzburg wechselte.

Alfred Schreuder: "Nicht um jeden Preis"

Aktuell wird der Marktwert des 19-jährigen Torjägers auf 60 Millionen Euro geschätzt (Quelle: transfermarkt.de). Den Hoffenheimern ist damit ein echtes Juwel durch die Lappen gegangen. Während aus der Berichterstattung leichte Häme über das Verhalten des Vereins herauszulesen ist, stellte 1899-Cheftrainer Alfred Schreuder am Donnerstag einiges klar. Erst einmal lobte er die Scoutingabteilung von 1899: "Kompliment, dass Haaland damals überhaupt bei uns zum Probetraining kam. Wir waren der einzige Bundesligist, der seine Fähigkeiten erkannt hat." Schreuder war zu der Zeit Co-Trainer von Proficoach Julian Nagelsmann.

Dass der Deal mit dem jungen Haaland damals nicht zustande kam, findet der niederländische Coach nicht verwunderlich: "Bei 15-Jährigen weiß man doch nie, wie sie sich entwickeln", sagte Schreuder. "Deshalb wollten wir ihn auch nicht um jeden Preis in die Akademie einbinden."