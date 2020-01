per Mail teilen

Nach dem klaren Sieg in Bremen kann die TSG 1889 Hoffenheim nun zeigen, dass sie keinen Heimkomplex hat. Doch mit Leverkusen kommt ein spielstarkes Team - mit vielen alten Bekannten.

Für die TSG 1899 Hoffenheim kommt es im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) zum Wiedersehen mit den früheren Mittelfeld-Assen Kerem Demirbay und Nadiem Amiri, die im vergangenen Sommer vom Kraichgau an den Rhein transferiert worden waren. Auch Kevin Volland und Bayer-Ersatzkeeper Ramazan Özcan schnürten schon die Schuhe für die TSG. Beim großen Wiedersehen gilt es für die Hoffenheimer, ihre schwache Heimbilanz zu verbessern. "Ich freue mich darauf, die Jungs wieder zu sehen", sagte Schreuder auf der Pressekonferenz vor dem Spiel über Amiri und Demirbay. "Leverkusen ist einer der vier Topvereine in Deutschland, was die Qualität der Spieler angeht." Aus diesem Grund erwarte Schreuder ein Spiel wie gegen Borussia Dortmund (17. Spieltag, 2:1-Sieg).

Anstelle von Nadiem Amiri hat Hoffenheim einen neuen Youngster, der immer mehr ins TSG-Team hinein wächst: Christoph Baumgartner. Mit seinem Hacken-Tor beim 3:0 in Bremen machte der offensive Mittelfeldspieler auf sich aufmerksam - und auch mit immer stärkeren Leistungen. "Er passt gut zu Kramaric, sie sind beide technisch gut, gehen beide in die Tiefe", sagte Schreuder über den gelernten Zehner. In elf Saisoneinsätzen kann Baumgartner auf zwei Tore und zwei Assists verweisen. Der 20-jährige Österreicher macht sich längst Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme im Sommer.

Zuletzt zwei Siege gegen Bayer

Gegen die offensivfreudigen Leverkusener wird die nach dem Abgang von Kevin Vogt (Werder Bremen) neu formierte Hoffenheimer Abwehr wohl gut zu tun haben. Bayer ist nicht gerade der Lieblingsgegner der TSG: Nur gegen Bayern München (15) gab es mehr Niederlagen als gegen Leverkusen (14). Allerdings haben die Kraichgauer beide Duelle in der vergangenen Spielzeit mit 4:1 gewonnen. Am Samstag kommt es aus Sicht von Alfred Schreuder vor allem auf die Physis an.

Im Sinsheimer Stadion kassierte das Schreuder-Team zum Rückrunden-Auftakt ein 1:2 gegen Eintracht Frankfurt - es war bereits die fünfte Heim-Niederlage bei nur vier Siegen. Um eine neuerliche Heimniederlage zu verhindern, gilt es für die Schreuder-Elf am Samstag, die nötige Robustheit an den Tag zu legen und die Leverkusener Angriffsreihe nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.