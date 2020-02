Am Samstag, 15:30 Uhr, spielt die TSG Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach. Dann könnte Sebastian Rudy eine neue Bestmarke aufstellen.

Wer ihn einfach mal beim Spiel mit dem Ball beobachtet, der gerät unweigerlich ins Schwärmen. Sebastian Rudy, das ist die personifizierte fußballerische Leichtigkeit des Seins. Alles wirkt federleicht und spielerisch, es ist geradezu ein Tänzeln um das Spielgerät, das quasi am Fuß klebt. Hauruck-Aktionen? Nicht die Sache von Rudy, der Ende nächster Woche runde 30 Jahre alt wird. Fehlpässe? Meist Fehlanzeige. Der Nationalspieler der TSG Hoffenheim, ein fußballerischer Feingeist.

Sebastian Rudy vor seinem 217. Spiel für Hoffenheim

"Ein besonderer Fußballer und Typ", wie ihn Alexander Rosen, der Direktor Profifußball der TSG, beschreibt. Am Samstag in Mönchengladbach könnte Rudy zum neuen Rekordspieler von 1899 werden. Es wäre sein 217. Bundesligaspiel für die Kraichgauer, das hat bislang noch keiner geschafft. Letztes Wochenende ist Sebastian Rudy mit Andi Beck gleichgezogen. Wie der frühere Kapitän der TSG, der jetzt im belgischen Eupen sein Geld verdient, hat Rudy aktuell 216 Bundesligaspiele im TSG-Trikot zu Buche stehen. Eine imposante Zahl, wenn man bedenkt, dass Hoffenheim erst seit 2008 in der Bundesliga mit dabei ist.

Von Ralf Rangnick aus Stuttgart nach Hoffenheim geholt

Zwei Jahre nach dem Aufstieg holte der damalige Trainer Ralf Rangnick den Mittelfeldspieler 2010 vom VfB Stuttgart zu 1899. Bei den Schwaben hatte sich das hochtalentierte Eigengewächs nicht entsprechend seiner Veranlagung weiterentwickelt. Bei "Bessermacher" Rangnick und im ruhigen Umfeld des Kraichgaus konnte das zarte Pflänzchen Sebastian Rudy fußballerisch prächtig gedeihen, wurde zur Stammkraft und später unter Jogi Löw sogar zum Nationalspieler. Inzwischen hat er schon 29 Länderspiele gesammelt, war auch bei der WM 2018 dabei.

Ralf Rangnick und Sebastian Rudy 2010 Imago Imago

"Basti" ist auch für Jogi Löw vielseitig verwendbar

Sebastian Rudy, geboren in Villingen-Schwenningen, der Vielseitige: Am liebsten als Sechser eingesetzt, kann er auch offensives Mittelfeld und sogar Verteidiger – auch im Nationalteam. Immer da, wenn er gebraucht wird. In Hoffenheim ist der grazile Fußballer nicht wegzudenken. "Eigentlich ist er ganz ruhig und zurückhaltend", sagt TSG-Kapitän Benjamin Hübner über den Mitspieler, "aber er kann auch anders, Streiche in der Mannschaft spielen, er bringt gute Stimmung, hat immer wieder lustige Ideen".

SWR Sport im SWR Fernsehen BW Alle Infos zum Spiel der TSG 1899 Hoffenheim in Mönchengladbach zeigen wir in SWR Sport am Sonntagabend ab 23:35 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Nach Bayern und Schalke die Rückkehr zur TSG

Und doch zog es ihn vor drei Jahren in die Ferne. Stippvisiten beim Branchen-Primus FC Bayern, trotz Meisterfeier, und beim FC Schalke sorgten nicht für die erhoffte Glückseligkeit. Letzten Sommer kehrte Sebastian Rudy, zunächst auf Leihbasis, zurück in seine Hoffenheimer Wohlfühl-Oase: "Ich freue mich sehr, wieder in der Heimat zu sein", frohlockte er bei seiner Präsentation, "und ich will an meine alten Leistungen anknüpfen". Gesagt, getan. Rudy ist auch nach der Heimkehr wieder unumstrittener Stammspieler und längst eines der prägenden Gesichter von 1899. Auch Trainer Alfred Schreuder ist voll des Lobes über seine Schaltzentrale im Mittelfeld: "Ein Topspieler, kein Zufall, dass er beim FC Bayern war, er ist Nationalspieler", so der TSG-Coach gegenüber SWR Sport, "ein mutiger Spieler, gut am Ball und auch taktisch klasse".

Dauer 0:31 min Hoffenheims-Trainer Alfred Schreuder über Sebastian Rudy Trainer Alfred Schreuder spricht über Sebastian Rudy auf der Pressekonferenz der TSG Hoffenheim.

Bleibt Leihgabe Rudy auch über die Saison hinaus im Kraichgau?

"Basti" und Hoffenheim, das ist eine Herzensangelegenheit. Wie es nach der Saison mit Familienvater Rudy bei der TSG weitergeht, ob Hoffenheim den eigentlich Unverzichtbaren aus seinem laufenden Vertrag auf Schalke herauskauft, das ist aktuell allerdings noch unklar. Möglicherweise reizt im Herbst der Karriere auch der Schritt ins Ausland. Schade wäre es allemal für die Hoffenheimer, ihren feinen Fußballer und Führungsspieler Sebastian Rudy mit der ihm eigenen fußballerischen Leichtigkeit des Seins nicht mehr im Team zu haben. Er ist eben ein besonderer Fußballer und Typ. Und ab Samstag auch Rekordspieler der TSG.