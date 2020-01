Bei der TSG Hoffenheim fällt Stammtorhüter Oliver Baumann wegen einer Meniskusverletzung zum Rückrundenstart aus. Für ihn könnte gegen Frankfurt Philipp Pentke sein Bundesliga-Debüt feiern.

Wenn Träume doch noch wahr werden: Am Samstag (15:30 Uhr) könnte es soweit sein - und Philipp Pentke doch noch zum Bundesliga-Torhüter werden. Und das in einem Alter, in dem man nicht unbedingt mehr damit rechnen darf, mit 34 Jahren. Pentke könnte zum Rückrundenstart gegen Eintracht Frankfurt im Tor der TSG Hoffenheim stehen. Weil Stammkeeper Oliver Baumann, der seit seinem Wechsel 2014 von Freiburg nach Hoffenheim kaum ein Spiel verpasste, nach seiner Meniskus-OP bis auf weiters ausfällt, ist könnte jetzt also "Oldie" Pentke gefordert sein. Im Sommer war er ablösefrei als erfahrene "Lebensversichung" für Baumann vom Zweitligisten Jahn Regensburg gekommen, weil Top-Talent Gregor Kobel zwecks Spielpraxis zum VfB Stuttgart ausgeliehen wurde. Es sei denn, Kurzfrist-Neuzugang Michael Esser (32) von Hannover 96 erhält von Trainer Alfred Schreuder den Vorzug.

Im Pokal blieb Philipp Pentke ohne Gegentor

Für Philipp Pentke ist die Bundesliga noch Neuland, im DFB-Pokal durfte er immerhin schon ein Mal ran für die Hoffenheimer. Beim 2:0 in der zweiten Runde beim MSV Duisburg hielt er seinen Kasten sauber. "Ich bin in erster Linie dankbar, dass ich ran durfte", so der Debütant nach dem Pokalspiel Ende Oktober an der Wedau in der ARD-Sportschau, "ich denke, ich habe es nicht so schlecht gemacht. Aber wichtig war, dass wir eine Runde weiter sind". Pentke, der Teamplayer.

Geboren und aufgewachsen ist Philipp Pentke in der ehemaligen DDR. Fußballerisch ausgebildet im Nachwuchs von Dynamo Dresden, wechselte der großgewachsene Keeper (1,91Meter) mit 19 Jahren zu 1860 München. Zum unverzichtbaren Stammkeeper entwickelte er sich aber erst später nach seiner Rückkehr in den Osten Deutschlands beim Chemnitzer FC. Nach zwei Aufstiegen in Serie mit Jahn Regensburg von der Regionalliga in die 3. Liga und danach gleich in die 2. Bundesliga, wechselte Philipp Pentke im letzten Sommer zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga.

Zwischen Sitzschalen und Fahnenstangen beim Skandalspiel in München

Während seiner Zeit in Regensburg wurde Philipp Pentke sogar für ein paar Tage zur nationalen Fußball-Berühmtheit. Beim skandalösen Relegationsspiel im Mai 2017 in der Münchner Arena gegen den TSV 1860 flogen serienweise Sitzschalen und Fahnenstangen aus der Kurve hinter seinem Tor als Wurfgeschosse in den Sechzehner. Philipp Pentke aber blieb völlig cool, hielt beim 2:0 nicht nur alle Bälle, er säuberte auch seinen Arbeitsplatz und räumte nebenbei immer wieder den "Müll" hinter die Torauslinie. Nach dem Abpfiff feierte er mit seinem Team dann ausgelassen den Aufstieg in die zweite Liga. Und die Medien, wie etwa die Süddeutsche Zeitung", staunten über den "Aufräumer Pentke".

Liiert mit der Bietigheimer Handball-Nationalspielerin Maura Visser

Der Transfer nach Hoffenheim im vergangenen Jahr hatte nicht nur sportliche, sondern vor allem auch private Gründe, es ging um räumliche Nähe. Regensburg wollte seinen Rückhalt unbedingt behalten, der Fußball-Torhüter aber ist seit einigen Jahren mit der niederländischen Handball-Nationalspielerin Maura Visser liiert, die beim schwäbischen Bundesligisten SG BBM Bietigheim unter Vertrag steht. Gemeinsam haben sie die kleine Tochter Mexie-Sophia ("Sie ist das Wichtigste für mich"), die er "mehr und öfter sehen will", wie er in einem Interview vor seinem Wechsel in den Kraichgau bekanntgab. Vom bayerischen Regensburg sind es 280 Kilometer nach Bietigheim. Vom badischen Hoffenheim nur 80, eine knappe Stunde Autofahrt also.

"Einer der herausragenden Torhüter der zweiten Liga"

Philipp Pentke beschreibt sich selbst als "lustig, pünktlich und ehrgeizig". Sein großes Vorbild ist der frühere niederländische Weltklassekeeper Edwin van der Sar. Pentke galt vor seinem Transfer nach Hoffenheim als "einer der herausragenden Torhüter der zweiten Liga", so TSG-Torwarttrainer Michael Rechner, nachdem der Wechsel perfekt war.

Wie lange Philipp Pentke in der Bundesliga möglicherweise Oliver Baumann vertreten darf, ist noch unklar. Auf Instagram jedenfalls postete der meniskusverletzte Baumann Anfang der Woche ein Foto an Krücken und mit der Bildunterschrift: "Die OP ist gut verlaufen und ab jetzt geht der Blick wieder voll nach vorne". Jetzt also Philipp Pentke zum Rückrundenstart gegen Eintracht Frankfurt. Oder doch Michael Esser...?