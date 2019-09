Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach klar verloren. Gegen die Gladbacher unterlagen die Kraichgauer mit 0:3.

Alassane Plea (43.), Marcus Thuram (65.) und Florian Neuhaus (83.) trafen für die Rheinländer, die am Donnerstag in der Europa League bei Istanbul Basaksehir Wiedergutmachung für die Blamage zum Auftakt gegen den Wolfsberger AC aus Österreich (0:4) betreiben wollen. Die 29.030 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen in den ersten Minuten starke Gastgeber.

Die Gladbacher, bei denen Laszlo Benes, Keanan Bennetts, Jonas Hofmann, Fabian Johnson, Torben Müsel, Lars Stindl, Tobias Strobl und Ibrahima Traore fehlten, kamen dagegen schlecht in die Partie. Schon in der fünften Minute vergaben Stefan Posch und Christoph Baumgartner eine Doppelchance für die Hoffenheimer, die ohne Kapitän Kevin Vogt, Ishak Belfodil, Andrej Kramaric, Diadie Samassekou und Steven Zuber auskommen mussten. Acht Minuten später konnte erneut Baumgartner eine gute Möglichkeit nicht nutzen. Mitte der ersten Hälfte wurden die Gladbacher besser, Torchancen konnten sich die Fohlen aber erst einmal nicht erarbeiten.

Gladbach dreht auf

Das galt in dieser Phase allerdings auch für die Kraichgauer, die immer mehr in die Defensive gedrängt wurden. Florian Neuhaus vergab die erste Chance der Gäste (28.). Auf der Gegenseite sorgte Dennis Geiger für Gefahr (38.), das Tor machten aber kurz darauf die Gäste. Plea traf nach guter Vorarbeit von Stefan Lainer und Thuram aus kurzer Distanz. Wie schon in einigen Szenen zuvor sah die Hoffenheimer Abwehr beim Gegentor nicht gut aus. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Kraichgauer die Kontrolle, Ihlas Bebou hatte den Ausgleich auf dem Fuß (49.).

Hoffenheim offensiv, Gladbach kontert

Noch größer war allerdings die Gelegenheit für Breel Embolo auf der Gegenseite per Kopf nach einer Ecke (53.). Im Anschluss an einen zu Recht zurückgenommenen Handelfmeter für die TSG (54.) erhöhten die Gastgeber den Druck. Pavel Kaderabek (57.) und Robert Skov per Freistoß (59.) sorgten für Gefahr vor dem Tor von Gladbachs Keeper Yann Sommer. Die offensive Ausrichtung der Hoffenheimer ließ Platz für Konter der Gäste, Embolo vergab erneut eine Großchance (61.). Thuram machte es kurz darauf erheblich besser. Neuhaus (73.) und Embolo (74.) hätten das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können.

"Wir spielen uns gute Chancen heraus", bilanzierte Hoffenheims Christoph Baumgartner nach der Partie. "Aber wir müssen uns für den Aufwand auch belohnen", so Baumgartner weiter. Nach der Niederlage steht Hoffenheim auf Rang elf in der Tabelle.