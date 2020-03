Transparente und Gesänge gegen den DFB und Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp und, darauf folgend, Spieluntebrechungen. Das war das Bild in mehreren Stadien an diesem Wochenende. Die Diskussionen um den richtigen Umgang mit dem Thema sind in vollem Gange. SWR-Sportredakteur Jens Wolters findet, dass die auf die Beleidigungen gezeigten Reaktionen nur ein Anfang sein können.

Das war mir zu wenig. Und zwar von Fans, Spielern, Klubs und dem Verband. Das Schimpf und Schande über Dietmar Hopp ausgeschüttet wird - das ist leider nichts Neues, sondern mehr als zehn Jahre alt. Das macht das ganze nicht erträglicher, zeigt allerdings, dass es nicht erst seit diesen Wochen ein Thema ist. Dauer 1:49 min Kommentar Hopp-Beleidigungen in der Bundesliga Kommentar Hopp-Beleidigungen in der Bundesliga "Drei-Stufen-Plan" kann nur der Anfang sein Der Deutsche Fußball Bund hält weiter am "Drei-Stufen-Plan" fest. Das klingt schon nach purer Bürokratie. Von Stadiondurchsage bis hin zum Spielabbruch. So haben die Schiedsrichter vorzugehen. Das allein ist zu wenig und kann nur ein Anfang sein. Was wir nicht brauchen: Neue Show-Aktionen, dass Spieler eine Erklärung für mehr Toleranz im Stadion vorzulesen haben. Dauer 2:55 min Sportanwalt Christoph Schickhardt im Interview Über die aktuellen Vorkommnisse rund um die Schmähungen Richtung Dietmar Hopp. Idioten müssen bloßgestellt werden Zivilcourage von jedem einzelnen von uns ist gefragt, die wir zum Fußball gehen. Fallen Idioten neben uns mit schwachsinnigen Aktionen auf, müssen wir sie bloßstellen. Nichts tun ist tolerieren ist definitiv zu wenig. Die Vereine müssen ihre Arbeit machen Aber auch die Vereine haben ihre Arbeit zu machen. Da scheint in den vergangenen Jahren einiges liegen geblieben zu sein. Der Austausch mit den Fans, ob Ultras oder nicht, ist kaum vorhanden. Da ist es auch zu wenig, wenn Bayern Münchens Karl-Heinz Rummenigge vom häßlichen Gesicht des Fußballs spricht und meint, dass jetzt alle gemeinsam gegen die Chaoten vorgehen müssten. Und falsch ist es von Dortmunds Michael Zorc, dass die Bundesliga es nicht in den Griff bekommen hat. Dauer 10:44 min Hansi Flick und Alfred Schreuder nach der Partie in Hoffenheim Die Pressekonferenz nach TSG Hoffenheim - FC Bayern München 0:6 Es sind Eure Fans, für die die Klubs auch eine Verantwortung haben. Und zu wenig war mir auch die Reaktion der Spieler bei der Partie Hoffenheim gegen die Bayern. Fußball | Bundesliga Hoffenheim und Bayern verweigern Fußballspiel wegen Schmähplakat Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr Heimspiel gegen den FC Bayern München überdeutlich mit 0:6 verloren. Überschattet wurde die Partie von einem weiteren Skandal-Plakat gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp. Die Spieler beider Mannschaften beteiligten sich in den letzten 15 Minuten nicht mehr am Fußballspiel. mehr... Klar, zurück auf den Rasen kommen und weiterspielen - das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber warum nur gemeinsames Bällchen hochhalten. Die Münchner hätten ja auch Spalier stehen können, während Hoffenheim nach und nach zum 6:6 ausgleicht. Bayern lassen nichts liegen Da wären die Bayern-Fans die Wände hochgegangen, die mit dem Anti-Hopp-Kram nix am Hut haben und das hätte im Münchner Block für Palaver gesorgt. Aber die Bayern haben in Sachen Meisterschaft eben auch nicht einfach mal so zwei Punkte zu verschenken. Sehr Schade.