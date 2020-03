Nach nur einem Punkt aus den letzten vier Bundesliga-Spielen will die TSG Hoffenheim im Gastspiel beim FC Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr) in die Erfolgsspur zurückfinden. Bei einem Sieg winkt der Sprung auf einen Europapokalplatz.

Die TSG Hoffenheim bekam am letzten Wochenende eine echte Abreibung bei der 0:6-Heimpleite gegen den FC Bayern. Doch die sportlich desolate Leistung der Gastgeber war nach dem Spiel kein Thema mehr - die Beleidigungen und Schmähungen gegen Mäzen Dietmar Hopp und der damit verbundene Fast-Abbruch der Partie bestimmten stattdessen tagelang die Schlagzeilen.

Duell zweier Krisenklubs

Doch es bleibt festzuhalten: Auf dem Platz geht es für die TSG seit Wochen abwärts. Nur ein Zähler aus den jüngsten vier Spielen - und doch befinden sich die Kraichgauer immer noch in Reichweite der Ränge, die eine Qualifikation für das internationale Geschäft bedeuten. Ein Grund dafür ist die Schwäche der Konkurrenz. Bestes Beispiel ist der kommende Gegner FC Schalke 04, der seit Wochen weder punktet noch Tore erzielt (drei Zähler und ein Treffer in den letzten sechs Bundesligaspielen). Die Königsblauen stehen aktuell auf Rang sechs.

Hoffenheim als Achter könnte mit einem Auswärtserfolg am S04 vorbeiziehen und sogar Platz sechs einnehmen - wenn die Konkurrenz (Wolfsburg als Siebter triffrt auf RB Leipzig) mitspielt.

Dauer 1:03 min Hoffenheims Coach Alfred Schreuder zur Ausgangslage vor dem Schalke-Spiel Hoffenheims Coach Alfred Schreuder zur Ausgangslage vor dem Schalke-Spiel

Noch sind das Gedankenspiele, erst einmal muss die TSG besser spielen als in den vergangenen Wochen. Die Bayern-Klatsche, so Trainer Alfred Schreuder, sei unter der Woche aufgearbeitet worden: "Wir hatten keinen guten Tag, die Bayern hingegen schon. Sie hatten sehr viel Selbstvertrauen und ein hohes Tempo in ihren Aktionen. Da muss man einfach ein Kompliment aussprechen." Und weiter: "So wie die Bayern aktuell drauf sind, sind sie eine der besten Mannschaften in Europa und das beste Team der Bundesliga. Wir haben gegen sie nur dann eine Chance, wenn sie keinen guten Tag erwischen und wir sehr gut spielen. Das war am Samstag nicht der Fall. 0:6 ist natürlich trotzdem viel zu hoch."

Schreuder: "Müssen Mut und Disziplin zeigen"

Aber, so der Niederländer, das Spiel sei abgehakt - nun wolle man es auf Schalke besser machen. "Sie stehen noch immer auf Rang sechs, haben aber viele verletzte Spieler, daher ist es aktuell schwierig für Trainer David Wagner", analysierte Schreuder die Lage beim Gegner. Dass die Knappen durch ihre jüngste Mißerfolgsserie angeschlagen sein könnten, sei indes nicht entscheidend, so Schreuder weiter: "Am Ende geht es um uns. Wir müssen uns auf unser Spiel fokussieren und Mut sowie Disziplin zeigen, dann haben wir eine Chance."

"Es geht immer noch besser"

Das Ziel ist, durch einen Sieg den Kontrahenten in der Tabelle zu überholen. "Wenn wir auf Schalke gewinnen, ziehen wir an ihnen vorbei und könnten eventuell auf Rang sechs der Tabelle springen. Wir sind trotz allem noch gut dabei", so Schreuder, der trotz der jüngsten Ergebnisse nicht komplett unzufrieden ist : "Es ist eine positive Entwicklung in unserem Spiel zu erkennen. Ich bin zufrieden, aber es geht immer noch besser."

Personell kann Schreuder beim Gastspiel auf Schalke fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich in der Offensive muss er auf drei Spieler verzichten: "Die drei Stürmer Sargis Adamyan, Ishak Belfodil und Munas Dabbur fallen aus. Ansonsten sind alle Jungs fit. Ein bis zwei Spieler sind noch angeschlagen, aber ich gehe davon aus, dass sie ebenfalls fit werden."