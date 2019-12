Auswärtspartie bei Union Berlin, dann zuhause gegen Borussia Dortmund: Das Restprogramm in diesem Jahr für die TSG Hoffenheim hat es in sich. Trainer Alfred Schreuder steht in der Schwächephase unter Druck.

Nach vier sieglosen Partien in Serie und der nächsten Heimpleite ist Trainer Alfred Schreuder bei der TSG Hoffenheim als Krisenmanager gefragt. Der 47-Jährige bemüht sich, vor der Begegnung bei Union Berlin (Dienstag, 20:30 Uhr), Gelassenheit und Zuversicht zu verstreuen.

Schreuder: "Druck hast du immer"

"Druck hast du in jedem Spiel. Man muss realistisch sein: Wir können nicht jedes Spiel gewinnen. Für mich ist der Druck nicht anders, als wenn wir viermal hintereinander gewinnen", sagte Schreuder. Das 2:4 gegen den FC Augsburg war bereits die vierte deftige Heimpleite für die Kraichgauer, die von einer Krise nichts wissen wollen.

In der anschließenden Sitzung, so Schreuder, sei der Tenor gewesen, die offensive und ballorientierte Spielweise beizubehalten: "Da hörte man von den Jungs: So wollen wir spielen! Natürlich muss man besser verteidigen. Das hat viel mit Konzentration zu tun."

Keine Einsatzgarantie für Vogt und Hübner

Trotz der Abwehrprobleme - in acht Heimspielen setzte es bereits 18 Gegentreffer - hat der neue Chefcoach den Routiniers Kevin Vogt und Benjamin Hübner keine Einsatzgarantie ausgesprochen. "Ob sie spielen, das wissen wir noch nicht, aber die sind fit", sagte Schreuder. Kapitän Vogt saß nach überstandener Wadenblessur gegen Augsburg nur auf der Bank, ebenso sein Nebenmann Hübner, der wegen eines Infekts zehn Tage lang nicht trainieren konnte. Da ihre Stellvertreter Ermin Bicakcic und vor allem Kevin Akpoguma Schwächen zeigten, gilt eine Rückkehr von Vogt und Hübner trotz der Aussage Schreuders als wahrscheinlich.

Zurück in den Kader kehrte der zuletzt gelb-gesperrte Defensivakteur Stefan Posch. "Für mich ist das Spiel abgehakt, für die Jungs auch", sagte Schreuder: "Mit Ball haben wir ein gutes Spiel gemacht, viele Torchancen herausgespielt. Aber vier Gegentore daheim, das darf eigentlich nicht passieren."

So gerät die Partie beim heim- und kampfstarken Aufsteiger in Berlin auch zu einem Charaktertest: Können die Hoffenheimer dagegenhalten? "Du musst natürlich auf die gleichen Emotionen kommen wie Union. Wenn wir gut sind mit dem Ball, dann haben die vielleicht weniger Chancen, in den Zweikampf zu kommen", sagte Schreuder, dessen Team zum Vorrundenabschluss am Freitag auf Borussia Dortmund trifft.

Von einer Achterbahnfahrt wollte der Nachfolger von Julian Nagelsmann nichts wissen, sondern verwies erneut auf die Entwicklung der Mannschaft nach dem Umbruch im Sommer. Dass sein Team "viel Luft nach oben" hat, räumte er allerdings nach der jüngsten Niederlage ein.

Baumann: "Laufen gegen einen Berg"

Torhüter Oliver Baumann drückte es so aus: "Wir laufen gefühlt gerade gegen einen Berg, aber wir müssen immer weiter arbeiten, viel dafür tun, auch wenn es sich schwer anfühlt."