Auswärtsmacht Hoffenheim: Die Kraichgauer haben fünf der letzten sechs Bundesliga-Gastspiele gewonnen. Vor dem Baden-Duell mit dem SC Freiburg warnt Trainer Alfred Schreuder - und lobt Christian Streich als "Super-Typ".

So ganz ist die achtbare 3:4-Pokal-Niederlage am Mittwoch in München laut TSG-Trainer Alfred Schreuder noch nicht aus den TSG-Knochen geschüttelt: "Wir hoffen, dass wir eine gute Nacht haben, denn Schlaf ist neben Essen das Wichtigste", betont der Niederländer die simple und wichtige Formel einer guten Regeneration. Es könne etwas dauern bis seine Mannschaft im Duell gegen Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) so richtig ins Spiel finde.

Im Schwarzwaldstadion erwartet Schreuder starke Freiburger. "Sie sind vorne ekelhaft zu verteidigen, physisch sehr, sehr stark und haben auch eine bestimmte Ruhe am Ball." Als "sehr logisch" und "sehr gefährlich" beschreibt Schreuder das Spiel des SCF.

Auswärts mehr Raum zur Entfaltung - Vereinsrekorde winken

Doch so richtig sorgen muss man sich bei der TSG eigentlich nicht - zumindest, wenn man die letzten Auswärts-Ergebnisse in der Bundesliga betrachtet: 3:0 in Bremen, vor Jahresende ein 2:0-Erfolg bei Union Berlin. Sollte nun auch das dritte Gastspiel in Folge ohne Gegentor gewonnen werden, wäre das neuer Vereinsrekord. Selbst unter Julian Nagelsmann oder Ralf Rangnick hat es solch eine Auswärts-Serie nie gegeben. Auch der sechste Auswärtssieg in dieser Saison winkt bereits; bislang gab es nie mehr als sechs in einer kompletten Saison.

In die Karten spielen könnte den Hoffenheimern auch die Ergebnisdelle des SCF: Beim 0:4 in Köln und zuvor beim 0:2 zuhause gegen Abstiegskandidat Paderborn wirkte der SC nicht sattelfest. Für Schreuder sind mögliche Rekorde etwas für "die Bücher und die Historie, aber damit gewinnt man nichts".

"Top-Stadion", "Super-Typ", "Toller Mann"

Auf das Duell mit Freiburg freut sich Schreuder zum einen wegen der regionalen Nähe ("Top-Stadion"), zum anderen weil er SC-Trainer Christian Streich besonders schätzt. "Ich glaube, dass dieser Trainer extrem gut ist, aber ich glaube, dass der Mensch hinter dem Trainer noch viel, viel besser ist", lobt der Niederländer den Freiburg-Coach. "Wenn du im Kopf sehr, sehr klar bist und deine Sache machst, dann bist du ein Top-Trainer - und das ist er auch." Streich sei einfach ein "toller Mann".

Adamyan fraglich, Grillitsch wohl dabei, Baumann trainiert wieder

Nach der kräftezehrenden Woche sei es nun wichtig, gegen Freiburg nun wieder auf junges, frisches Personal setzen zu können - Stichwort Belastungssteuerung.

Über den Einsatz von Sargis Adamyan, der gegen Bayern im DFB-Pokal-Achtelfinale aussetzte, werde kurzfristig entschieden. Florian Grillitsch, der gegen Bayern nach 74 Minuten nach einem Schlag auf den Unterschenkel ausgewechselt werden musste, sei ebenfalls lädiert, vermutlich aber einsatzbereit. Stammtorwart Oliver Baumann ist unterdessen ins Training zurückgekehrt, ein Einsatz kommt aber noch zu früh.

Freiburg-Schreck Kramaric ebenfalls angeschlagen

Auch TSG-Stürmer Andrej Kramaric, der in sechs Spielen gegen Freiburg sechs Tore schoss, hatte nach dem Pokalspiel das lange lädierte Knie kühlen müssen.

Doch in der aktuellen TSG-Auswärtsform scheint ein weiterer Erfolg in der Fremde möglich. Zudem hätte ein Sieg den erfreulichen Nebeneffekt, Freiburg tabellarisch bis auf sieben Punkte zu distanzieren und selbst Richtung Europa zu schielen. Die königlich anmutende Bilanz in der Fremde würde dabei aufpoliert: Aktuell steht man in der Auswärtstabelle bereits auf Champions-League-Platz vier.