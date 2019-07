Der Hoffenheimer Nadiem Amiri hat während der U21-EM auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt wurde er vermehrt mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

U21-Nationalspieler Nadiem Amiri ist im Trainingslager der TSG 1899 Hoffenheim in Österreich wieder zur Mannschaft gestoßen. Der Mittelfeldspieler hatte nach dem gegen Spanien verlorenen EM-Finale verlängerten Urlaub. Er bestritt am Donnerstag die erste Übungseinheit in der einwöchigen Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten in Windischgarsten.

Festgeschriebene Ausstiegsklausel

Amiri ist seit Wochen als Neuzugang bei Bayer Leverkusen im Gespräch. Der 22-Jährige gilt als eines der größten deutschen Talente. Das Eigengewächs verfügt nach Medienberichten über eine Ausstiegsklausel, wonach er für 14 Millionen Euro Ablöse gehen kann. Zudem läuft sein Vertrag im Kraichgau 2020 aus.

Demirbay würde sich Amiris Leverkusen-Wechsel wünschen

"Sollte es so kommen, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen", hatte Kerem Demirbay, der von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt war, der "Bild"-Zeitung gesagt. "Natürlich hoffe ich, dass es klappt. Weil ich glaube, dass es Nadiem bei uns gefallen würde - und neben mir ist in der Kabine noch ein guter Platz frei. Für ihn bin ich wie sein großer Bruder." Die TSG Hoffenheim musste mit Nico Schulz und Kerem Demirbay zwei Leistungsträger abgeben, hat dadurch aber 57 Millionen Euro für neue Transfers zur Verfügung. Die Neuzugänge im Überblick sehen Sie in unserer Bildergalerie.