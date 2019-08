Der neue Cheftrainer der TSG Hoffenheim, Alfred Schreuder, steht vor seinem Pflichtspiel-Debüt. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann muss am Samstag (18.30 Uhr) im Pokal nach Würzburg.

Der Mann wirkt völlig entspannt. Oben auf dem Podium sitzend, freundlich lächelnd, die Arme verschränkt, jede Frage der Medienvertreter geduldig beantwortend. So präsentiert sich der neue Hoffenheimer Chef-Coach Alfred Schreuder am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz vor seinem ersten Pflichtspiel. Am Samstag wird es ernst für den 46-Jährigen Niederländer, dann gibt er mit der TSG Hoffenheim im DFB-Pokal beim Drittligisten Würzburger Kickers (18.30 Uhr) sein Debüt: "Die Vorfreude ist sehr groß", sagt Schreuder, "die Vorbereitungszeit war sehr lang, jetzt wird es Zeit für den Wettkampf."

Schreuder fühlt sich wohl im Kraichgau

Genau genommen ist Alfred Schreuder nicht wirklich ein neuer Mann im Kraichgau. Nur in neuer Funktion als Cheftrainer. Vor seinem Weggang zu Ajax Amsterdam im Januar 2018 arbeitete der frühere Erstliga-Profi (unter anderem bei Feyenoord Rotterdam) bereits zwei Jahre als Assistent von Huub Stevens und Julian Nagelsmann bei der TSG. "Ich fühle mich sehr wohl hier und habe nur positive Erinnerungen an meine erste Zeit", beschreibt Alfred Schreuder seine Gefühlswelt nach der Rückkehr in die '1899-Familie'´.

Die TSG will weiter offensiv auftreten

Und so ist mit der Rückkehr von Alfred Schreuder in Hoffenheim ein fließender Übergang von der Nagelsmann-Ära in die Neuzeit gewährleistet. Man kennt sich und man schätzt sich. Und man weiß, was man aneinander hat. Fußballerisch wird sich unter Schreuder in Hoffenheim nichts Grundlegendes ändern. Die TSG wird weiter offensiv ausgerichtet sein: "Eine Ergebnisvorgabe gibt es nicht. Aber der Verein würde gerne sehen, dass wir mutigen und offensiven Fußball spielen. Dann gehen auch die Zuschauer zufrieden nach Hause."

Hoffenheim will die Defensive stabilisieren

Allerdings will Alfred Schreuder, der von seinen Spielern übrigens geduzt werden darf, fleißig an der defensiven Stabilität basteln. Nach 52 Gegentoren in der letzten Bundesliga-Saison nicht die schlechteste Idee. In welchem taktischen System das passiert, ist nicht wichtig: "Wir müssen taktisch flexibel sein, wichtig ist die Grundordnung", verrät Schreuder, und: "Wir müssen in Ballnähe immer viele Spieler haben."

Ob er sich nach den Abgängen der Leistungsträger Demirbay, Schulz, Amiri und Joelinton weitere Verstärkungen wünscht? Nicht unbedingt. "Natürlich hat jeder Trainer immer Wünsche", schmunzelt Alfred Schreuder auf die Frage, "allerdings weiß ich, wo ich bin und was der Verein vorhat. Wir haben von hinten bis vorne super Spieler. Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs, die ich habe."

Als Trainer schon zweimal Pokalsieger

Klar, dass der neue Hoffenheimer Chef-Coach am Samstag (18.30 Uhr) im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers mit einem Sieg in die neue Saison starten will: "Der Pokal ist sehr wichtig für uns." Auch ohne die verletzten Andrej Kramaric, Leonardo Bittencourt und Sargis Adamyan. Ein gutes Omen: "Als Trainer bin ich nie gegen einen klassentieferen Klub gescheitert", so Schreuder. Zweimal hat er in den Niederlanden sogar den Pokal gewonnen, zuletzt im Frühsommer mit Ajax Amsterdam. Der kurze Erlebnisbericht des Nagelsmann-Nachfolgers: "Das ist sehr schön, Pokalsieger zu sein."