Die Studierenden der Universität Heidelberg bekamen am Montagabend eine besondere Lehrstunde. Das Thema: "Motivation, Erfolg und Herausforderungen". Ein unterhaltsamer Studi-Talk mit Hoffenheims Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann.

Die Aula der Universität Heidelberg platzte aus allen Nähten. Kein Stuhl mehr frei. Weder unten im Saal noch oben auf der Empore. Hunderte Studierende verfolgten die Fragerunde mit Hoffenheims Cheftrainer Julian Nagelsmann.

Motivation, Erfolg, Lebensplanung - Julian Nagelsmann sprach mit den Studierenden auf Augenhöhe, gab seine Erfahrungen aus der eigenen Studienzeit und der Arbeit im Profi-Fußball weiter. Und das auf sympathische und unterhaltsame Art und Weise. Die Studierenden waren begeistert. Von "vielen Lachern" war die Rede, zudem sei es "cool" gewesen, "Einblicke in das Handeln eines Trainers zu bekommen".

Motivation durch Bilder, Musik, Gespräche

Julian Nagelsmann ist seit mehr als drei Jahren Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Das Thema Motivation begleitet ihn täglich bei seiner Arbeit. Sowohl in Bezug auf die ganze Mannschaft als auch ganz individuell in Bezug auf die einzelnen Spieler. "Manche sind motivierbar, wenn man Bilder zeigt. Manche bei Musik. Manche, wenn man mit ihnen ein Gespräch führt. Es ist wichtig, dass du immer wieder mal, in gewissen Abständen, jeden einzelnen ansprichst", sagte Nagelsmann am Montagabend.

Auf sich selbst bezogen sagte Julian Nagelsmann: "Grundsätzlich ist der Drang nach Erfolg meine Motivation. Ich will erfolgreich sein. Ich will, wenn möglich, einer der besten Trainer werden." Jede Herausforderung anzunehmen und daraus etwas Positives zu gestalten, das sei der Antrieb des 31-Jährigen.

Nagelsmann: "Am eigenen Weg festhalten"

Auch Julian Nagelsmann hat kurzzeitig der Antrieb verlassen. Das kann passieren, sagte er den Studierenden. Nur nicht das Ziel nicht aus den Augen verlieren, so Nagelsmann: "Ich habe oft das Gefühl, auch aus meiner eigenen Studienzeit, dass viele Studierende eher ein bisschen in den Tag hinein leben, mal schauen was passiert und ganz oft ihren Weg ein wenig verlassen." Er selbst habe seinen Weg auch mal verlassen, in dem er etwas Neues studiert und etwas Anderes beendet hatte. Das sei auch kein großes Problem, man müsse nur, so Nagelsmann, "an seinem Weg festhalten und mit Rückschlägen auch mal zurechtkommen."

Anderthalb Stunden lang beantwortete der TSG-Trainer alle Fragen der drei Studierenden auf der Bühne und die aus dem Publikum. Hinterher gab es noch eine Autogramm- und Selfie-Stunde. Nichts war Nagelsmann zu viel. Ich bin wie ich bin - das sagt er über sich. Und wenn er irgendwann mal nicht mehr er selbst sein könne, dann wolle er auch kein Trainer mehr sein. Und genau das hat Nagelsmann versucht, den Studierenden zu vermitteln. "Glaubt an euch und lasst euch nicht verbiegen", so die Kernaussage von Nagelsmann. Den Reaktionen der Studierenden in der Heidelberger Uni nach, scheint die Message bei einigen angekommen zu sein.