Die TSG Hoffenheim spielt zum ersten Mal in der Champions League. Das letzte Jahr mit Trainer Julian Nagelsmann möchte der Club aus dem Kraichgau mit einem Titel krönen.

So lief die vergangene Saison

Die TSG Hoffenheim blickt auf eine turbulente Saison zurück. Der verpatzten Champions-League-Qualifikation gegen den FC Liverpool folgte das frühe Aus in der Europa League. Bereits in der Gruppenphase schied das Team aus dem Kraichgau aus dem internationalen Wettbewerb aus. Auch in der Liga lief es lange Zeit nicht rund: Bis zum 24. Spieltag hieß es nur Rang 9 – mit sechs Punkten Rückstand auf die internationalen Plätze.

Es folgte ein spektakulärer Saison-Endspurt, der mit dem besten Abschneiden in der Vereinsgeschichte der TSG belohnt wurde. Im letzten Heimspiel sicherte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit einem 3:1 über Borussia Dortmund schließlich Platz 3 und qualifizierte sich damit für die Königsklasse.

Wer kommt, wer geht?

Mit Mark Uth hat die TSG ihren Top-Torjäger ablösefrei an den FC Schalke 04 verloren. Und auch der Abgang von Serge Gnabry, der nach bärenstarker Rückrunde und abgelaufener Leihe zum FC Bayern zurückgekehrt ist, reißt eine klaffende Lücke in die Offensive der Kraichgauer. Die transferierten Benedikt Gimber (Ingolstadt), Marvin Schwäbe (Bröndby), Boris Atik (Dresden), Joshua Mees (Union Berlin) und Eugen Polanski bereiten dem Club dagegen wohl keine Kopfschmerzen. Bruno Nazário (Paranaense), Philipp Ochs (Aalborg) und Robert Zulj (Union Berlin) wurden verliehen und sollen Spielpraxis sammeln.

Auf die schmerzhaften Abgänge in der Offensive hat Hoffenheim gleich mit mehreren namhaften Neuzugängen reagiert. Leonardo Bittencourt (1. FC Köln), Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach) und Joshua Brenet (PSV Eidhoven) verstärken die Außenbahnen der TSG. Ishak Belfodil (Standard Lüttich) soll dagegen den Konkurrenzkampf auf der Neunerposition weiter anheizen. Kasim Adams (Young Boys Bern), der für kolportierte acht Millionen Euro nach Hoffenheim wechselte, gilt außerdem als vielversprechender Back-Up-Spieler für die Innenverteidigung der Sinsheimer.

Darüber hinaus stoßen Christopher Baumgartner und Alfons Amade aus der eigenen Jugend in den Profikader. Auch Felipe Pires und Joelinton, der sich in der Vorbereitung und im DFB-Pokal mit Top-Leistungen in den Fokus spielte, sind nach abgelaufener Leihe zurück in Zuzenhausen und verbreitern das Aufgebot der TSG weiter.

Trainer

Julian Nagelsmann gehört durch seine herausragende Arbeit in Hoffenheim zu den begehrtesten Trainern der Branche. Neben dem FC Bayern München und Borussia Dortmund bemühte sich allen voran Champions-League-Sieger Real Madrid um die Dienste des Ausnahme-Trainers. Doch anstatt den bekanntesten und erfolgreichsten Fußballverein der Welt zu übernehmen, entschied sich der gebürtige Bayer für ein weiteres Jahr im Kraichgau, bevor es ihn 2019 zu RB Leipzig zieht.

Auswirkungen auf die Leistung der TSG werde sein fixer Wechsel aber nicht haben, ist sich Nagelsmann sicher: "Es gibt auf jeden Fall keinen Grund, gegen mich zu spielen. Und wenn ein paar dabei sind, die für mich spielen, dann bin ich ganz zufrieden." Seine Abschiedstour bei der TSG möchte Nagelsmann mit einem Titel krönen.

Dauer 04:19 min Julian Nagelsmann will oben angreifen Julian Nagelsmann bereitet 1899 Hoffenheim zu ersten Mal für die Champions League vor.

Erwartungen an die kommende Saison

Die Ambitionen des Letztjahresdritten sind groß. „Wir wollen das Ergebnis der Vorsaison toppen, die Gruppenphase in der Champions League überstehen und im DFB-Pokal besser abschneiden als bisher“, sagte Julian Nagelsmann dem SWR im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Windischgarsten. Bedeutet: Mindestens Rang 2 in der Liga soll es werden, im besten Fall sogar der Deutsche Meistertitel – als krönender Abschluss für die Nagelsmann‘sche Abschiedstour. Einen ersten Beleg dafür, dass diese hochgesteckten Ziele keine Utopie sind, lieferte Hoffenheim am vergangenen Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserlautern.

Dauer 01:09 min "Am interessantesten ist die Liga, wenn es 17 'Bayern-Jäger' gibt" "Am interessantesten ist die Liga, wenn es 17 'Bayern-Jäger' gibt"

Insgesamt hat Alexander Rosen auf dem Transfermarkt bisher ganze Arbeit geleistet. Der Kader der TSG wurde vor allem in der Breite sinnvoll ergänzt, die schmerzhaften Abgänge von Uth und Gnabry konnten ohne großen Qualitätsverlust abgefangen werden. Leistungsträger wie Vize-Weltmeister Andrej Kramaric haben sich außerdem langfristig an den Verein gebunden. Inwieweit die Kraichgauer den hohen Erwartungen und der anstehenden Dreifachbelastung tatsächlich gewachsen sind, wird sich aber erst am 30. August zeigen. Dann öffnet die Champions League wieder ihre Pforten. Und mittendrin: Die TSG aus dem beschaulichen Zuzenhausen.