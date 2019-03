Der ehemalige TSG Hoffenheim- und VfB Stuttgart-Trainer Huub Stevens übernimmt den krisegebeutelten Verein Schalke 04 interimsweise.

Trainer Domenico Tedesco ist nach dem Champions-League-Debakel beim Vizemeister Schalke 04 von seinen Aufgaben entbunden worden. Diese Entscheidung gaben die Königsblauen zwei Tage nach der historischen 0:7-Pleite im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City bekannt. Beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig wird Huub Stevens als Interimstrainer einspringen. Mike Büskens, UEFA-Cup-Sieger von 1997, unterstützt den langjährigen Erfolgstrainer der Königsblauen als Co-Trainer.

"Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht, denn Domenico Tedesco genießt eine große Wertschätzung auf Schalke", sagte der neue Schalker Sportvorstand und ehemalige VfB-Sportdirektor Jochen Schneider: "In der vergangenen Saison konnte er eine sehr positive sportliche Entwicklung einleiten, die mit der Vizemeisterschaft ihren Höhepunkt fand. Allerdings dürfen wir nicht verkennen, dass die Entwicklung in dieser Saison unter dem Strich negativ ist." Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg ist Schalke auf den 14. Tabellenplatz abgestürzt und nur noch vier Punkte vom Relegationsrang entfernt. Beim K.o. in der Königsklasse kassierten die Gelsenkirchener nicht nur die höchste Europapokalniederlage ihrer Vereinsgeschichte, sondern auch die heftigste Pleite eines Bundesligisten in der Champions League.

Stevens, der Feuerwehrmann

Stevens hat den VfB Stuttgart mehrfach als Feuerwehrmann übernommen. In der Saison 2014/15 übernahm er die Schwaben für die zehn letzten Saisonspiele und sicherte den Klassenerhalt. In der darauffolgende Saison holte der VfB im November wieder Stevens, der die Mannschaft erneut auf Platz 14 vor dem Abstieg rettete.

In Hoffenheim saß Stevens ebenfalls schon mal für zehn Spiele auf der Bank: Am 26.10.2015 holte ihn die TSG als Trainer, um ihn am 10.02.2016 dann durch Julian Nagelsmann zu ersetzen. Zuletzt war Huub Stevens Aufsichtsratsmitglied bei Schalke 04.

Der Ex-Mainzer Heidel ist bereits zurückgetreten

Der 33 Jahre alte Domenico Tedesco war seit 1. Juli 2017 auf Schalke tätig gewesen. Vor zweieinhalb Wochen hatte Sportvorstand Christian Heidel, der zuvor bei Mainz 05 tätig war und Tedesco bei S 04 verpflichtet hatte, seinen Rücktritt erklärt. Sein Nachfolger Jochen Schneider hatte bei seiner Vorstellung vor einer Woche eine "Trendwende" gefordert.