Bei der TSG Hoffenheim sorgt ein 18-jähriger Engländer für Furore. Die junge Leihgabe Reiss Nelson vom FC Arsenal schoss in nur vier Bundesligaspielen bereits vier Tore.

Das Strahlen in seinem Gesicht nahm überhaupt kein Ende mehr. Reiss Nelson wurde nach dem Sieg in Nürnberg geherzt und gedrückt von allen Hoffenheimern. Shakehands hier, Schulterklopfen da. Ein Tänzchen vor der Fankurve inklusive. "Ein Riesen-Talent", schwärmt Mittspieler Adam Szalai: "Wir sind glücklich, dass wir ihn haben."

Emotionen sprudeln heraus

Nach seinem Tore-Doppelpack gegen den Club war Reiss Nelson zum Matchwinner geworden, stand mitten im Fokus der Medien. Vier Tore in nur vier Bundesligaspielen, so die sensationelle Zwischenbilanz des Teenie-Torjägers aus England. Er selbst konnte es kaum fassen: "Das ist unglaublich, ich bin so glücklich", sprudeln die Emotionen gegenüber SWR Sport aus dem Stürmer geradeso heraus: "So will ich weitermachen, das soll nicht aufhören."

Reiss Nelson - ein Name, den man sich merken sollte

"Ein Freigeist auf dem Platz"

Reiss Nelson verkörpert schon mit 18 Jahren genau das, was einen hochkarätigen Angreifer ausmacht: Dribbelstärke, Tempo und Torgefahr. Auch Julian Nagelsmann schwärmt, wenn man ihn zu seinem Jungstar befragt: "Er ist im Kopf noch völlig unbelastet, ein Freigeist auf dem Platz", so der Hoffenheimer Trainer: "Vier Tore in der kurzen Einsatzzeit, das ist schonmal eine ordentliche Bilanz."

Allerdings, das will der TSG-Coach nicht verschweigen und tritt kräftig auf die Bremse, gäbe es noch Defizite in der Rückwärtsbewegung, "wo er gerade mit seiner außerordentlichen Schnelligkeit einiges dazulernen muss".

Erst am letzten Tag der Transferfrist, am 31. August, war Reiss Nelson vom FC Arsenal in den Kraichgau gekommen. Bei den Gunners war er seit seinem neunten Lebensjahr ausgebildet und zuletzt bei den Profis von Altmeister Arsene Wenger angelernt worden. Jetzt ist er also ausgeliehen für eine Saison nach Hoffenheim. Sozusagen als Ersatz für den zum FC Bayern gewechselten Serge Gnabry, der ähnliche Qualitäten auf dem Platz verkörperte.

Ein Stadtkind in der Provinz

Von London nach Hoffenheim? Von einer der Welt-Metropolen ins kleine Fußball-Dorf? Kein Problem für Reiss Nelson. "Ich bin zwar ein Londoner Stadtkind", lächelt er verschmitzt, "aber Hoffenheim liegt ja nicht weit von Heidelberg". Dort am Neckar wohnt er gemeinsam mit Mutter, Schwester und Bruder, die ihn nach seinem Transfer nach Deutschland begleiteten.

Zum Wechsel in die Bundesliga hat ihm übrigens sein Freund Jadon Sancho geraten, der von Manchester City zu Borussia Dortmund kam und dort ebenfalls für Furore in der Bundesliga sorgt.

So kann`s also munter weitergehen mit dem jungen Torjäger Reiss Nelson im lieblichen Kraichgau. Schade nur, dass die so erfolgreiche Geschichte einen kleinen Haken für die TSG hat: Nach der Saison endet leider das Leihgeschäft mit dem FC Arsenal. Eine Hoffenheimer Kaufoption gibt es nicht.