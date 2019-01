Die Anzeichen verdichten sich: In einem Gespräch mit der Frankfurter Rundschau lobt Mäzen Dietmar Hopp den Coach von RB Salzburg, Marco Rose, auf den Trainerstuhl der TSG Hoffenheim.

Die Verpflichtung von Marco Rose als Trainer der TSG Hoffenheim steht offenbar kurz bevor. "Wir sind in Kontakt mit einem Kandidaten. Wenn das funktioniert, sehe ich eine gute Chance, ähnlich erfolgreich zu spielen, wie derzeit", sagte Mehrheitseigner Dietmar Hopp der Frankfurter Rundschau hinsichtlich der Suche nach einem Nachfolger für Julian Nagelsmann. Der 31-Jährige wechselt im Sommer zum Ligarivalen RB Leipzig.

Hopp angetan von Rose

"Ich sehe die Ergebnisse, die Rose mit RB Salzburg erreicht hat. Und die sprechen für eine erfolgreiche Arbeit." Der 42 Jahre alte Rose wird seit einigen Monaten als erster Anwärter auf den TSG-Trainerposten gehandelt. Der gebürtige Leipziger, der als Profi früher beim FSV Mainz 05 und bei Hannover 96 in der Bundesliga spielte, hat in Salzburg einen Vertrag bis 2020. Nach Medienberichten verfügt er aber über eine Ausstiegsklausel.

Dauer 03:03 min Porträt: Das ist RB-Salzburg-Trainer Marco Rose Was macht eigentlich Marco Rose, ein Portrait über den Cheftrainer von RB Salzburg.

Noch Ende November hatte Rose vor dem Europa-League-Spiel der Österreicher gegen RB Leipzig Verhandlungen mit Hoffenheim dementiert: "Das einzige, über das ich momentan verhandle, ist, ob meine Tochter zu Weihnachten ein neues Handy bekommt oder nicht." Das wiederum sei abhängig davon, "ob sie gute Noten nach Hause bringt bis Weihnachten oder nicht. Alles andere ist zu 100 Prozent die Aufgabe von Red Bull Salzburg."

Neues Jahr, neuer Trainer

Weihnachten ist vorbei. Das heißt: Roses Tochter hat ein neues Handy - oder auch nicht. Das heißt aber auch: Marco Rose ist bereit für neue Verhandlungen. So oder so: Die TSG 1899 Hoffenheim will den Nachfolger von Trainer Julian Nagelsmann erst 2019 vermelden. "In diesem Jahr werden wir den Namen des neuen Trainers nicht mehr bekannt geben. Wir lassen uns da Zeit", hatte Sportchef Alexander Rosen gesagt. Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben.