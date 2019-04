Dämpfer für Hoffenheim: 1:4 gegen Wolfsburg

Die TSG Hoffenheim hat im Kampf um die erneute Teilnahme an der Champions League einen Rückschlag erlitten. Gegen den VfL Wolfsburg unterlagen die Kraichgauer am Sonntag in der Fußball-Bundesliga daheim mit 1:4 (1:1) und verpassten den Sprung auf Tabellenplatz fünf.