Die TSG 1899 Hoffenheim bestreitet gegen den FSV Mainz 05 das letzte Spiel des Jahres, nur wenige Stunden vor Heiligabend. Für das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist es der Abschluss eines herausragenden Jahres.

Seine bayerische Herkunft kann Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann nur schwer verheimlichen, ganz besonders jetzt, in der Weihnachtszeit. Er spricht von der "staden" also der stillen Zeit zum Jahresende.

Noch aber ist es nicht still, bis in Sinsheim am Abend vor Heiligabend das letzte Bundesligaspiel des Jahres angepfiffen wird, noch geben alle alles. Nagelsmann stellt seinen Männern ein herausragendes Arbeitszeugnis aus, die Mannschaft sei schlichtweg "sensationell".

2018 geht zu Ende. Ein Jahr, das für Julian Nagelsmann und vor allem die TSG Hoffenheim als das erfolgreichste in der Geschichte eingehen wird. Nagelsmanns Weg führte seit 2016 vom Abstiegskampf über die Europa League stringent zur Champions League. Manch tendenziell kritische Berichterstattung mag der 30-Jährige nicht verstehen, das Jahr 2018 war ein sehr gutes.

Seit Nagelsmann 2016 den Job übernahm, feierte die TSG 44 Siege in 98 Partien und erkämpfte sich 164 Punkte. Nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund holten in dem Zeitraum mehr. Das darf man bei all der Diskussion um die vielen Unentschieden (zuletzt fünf hintereinander) nicht vergessen. Mit einem Dreier am Sonntag hätte Hoffenheim einen Punkt mehr als zum Jahresabschluss 2017. Eigentlich eher Zeit für Silvesterkracher und großes Feuerwerk statt Kerzenschein und Tannenduft.

Julian Nagelsmann verteilt Weihnachtsmänner

Noch ist es die stille Zeit für Julian Nagelsmann, Ruhe und Reflektion, vielleicht ein wenig Ski und Snowboard. Es wird seine letzte Pause als Trainer im Kraichgau, der früh angekündigte Wechsel zu RB Leipzig hat in keiner Saisonphase für Unruhe oder Zweifel gesorgt, nicht einmal ansatzweise. Ungewöhnlich in dieser doch so aufgeregten Fußballwelt.

Am Ende der letzten Pressekonferenz des Jahres im Trainingszentrum in Zuzenhausen verteilte Nagelsmann Schokoladenweihnachtsmänner an die anwesenden Journalisten, mit einem Lächeln und einem augenzwinkernden Seitenhieb für einige Kollegen. "Ihr nicht, ihr habt keine Fragen gestellt." Er lacht und verteilt sie trotzdem.

Besinnlichkeit ohne glückselige Schönfärberei, Dinge klar ansprechen, vor Unangenehmem nicht zurückschrecken. Das ist Julian Nagelsmann. Der Hoffenheimer Rekordtrainer und Trainer des Jahres 2017 hat 2018 einmal mehr einen sehr guten Job gemacht. So wie man ihn kennt, wird er sich auf diesem Wissen auch in der stillen Zeit nicht ausruhen.