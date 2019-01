Die meisten Bundesligateams bereiten sich im sonnigen Süden auf die Rückrunde vor. Die TSG Hoffenheim dagegen bleibt, wie schon im letzten Winter, daheim im Kraichgau.

Noch herrscht Ruhe im frostig kühlen Kraichgau. Ein leichter Schneeflaum liegt über den Dächern von Zuzenhausen. Erst am Sonntag geht`s wieder los im Trainingszentrum der TSG Hoffenheim. "Aufgrund der kurzen Pause geht es eher darum, sich zu erholen, anstatt zwei, drei Tage mehr zu trainieren", so Trainer Julian Nagelsmann über die 13-tägige Urlaubspause mit individuellem Trainingsprogramm.

Trainingsauftakt als letztes Bundesliga-Team

Am Dreikönigs-Sonntag starten die Profis der TSG dann als letztes Bundesligateam mit einem internen Leistungstest in die Rückrunde. Am Montag (10:30 Uhr) steht das erste öffentliche Training auf dem Programm. Spätestens dann ist warm anziehen angesagt für die Jungs um Kapitän Kevin Vogt & Co., die momentan noch fleißig Urlaubseindrücke aus sonnigeren Gefilden in den Sozialen Netzwerken um die Welt posten. Ermin Bicakcic beispielsweise urlaubt in Miami/Florida, Andrej Kramaric oder Steven Zuber im Wüstensand von Dubai.

Klimatisch bestens vorbereitet dürfte dagegen Adam Szalai nach Hoffenheim zurückkehren. Der Stürmer wählte das Kontrastprogramm zu seinen Kollegen und weilte im tiefen Schnee im klirrend kalten Wintersport-Eldorado Aspen in Colorado. Schließlich wird die TSG auch in diesem Winter, wie schon im letzten Jahr, ihre Rückrunden-Vorbereitung in der kühlen Heimat durchziehen. Ohne Trainingslager im sonnigen Süden (so praktizieren es auch Leipzig, Leverkusen und Hertha).

Winterfahrplan TSG 1899 Hoffenheim Trainingsstart: 6. Januar Trainingslager: Nicht im Ausland, Training in Sinsheim. Bei Wintereinbruch mögliches Traininsglager in Spanien. Testspiele: 11. Januar Hoffenheim vs. VV St. Truiden (12 Uhr); RSC Anderlecht (15 Uhr) in Murcia

Optimale Bedingungen in Zuzenhausen

Die Gründe sind einerseits die kurze Vorbereitungszeit bis zum Rückrundenstart am 18. Januar daheim gegen den FC Bayern, andererseits die optimalen Bedingungen im top ausgestatteten Trainingszentrum in Zuzenhausen und die damit verbundenen guten Erfahrungen aus der letzten Saison, in der die Hoffenheimer "Wintersportler" am Ende sogar noch als Dritter in die Champions League einzogen.

Kurztrip nach Spanien

Unterbrochen wird die Vorbereitung der Kraichgauer nur von einem Kurztrip am 11. Januar nach Spanien. In Murcia werden die Hoffenheimer im einem "Freundschaftsspiel-Doppelpack" an einem Tag gegen die belgischen Teams aus St.Truiden (12 Uhr) und Anderlecht (15 Uhr) antreten und am selben Abend wieder nach Hause fliegen.

Nicht mehr mit dabei sind dann Ersatztorhüter Gregor Kobel und Kevin Akpoguma. Der 21jährige Kobel wechselte bis Saisonende auf Leihbasis zum FC Augsburg, um dort Spielpraxis zu sammeln. Ersetzt wird Kobel einerseits von Routinier Alexander Stolz, anderserseits sollen die Torhüter aus der eigenen U19 und U23 immer wieder in den Profikader nachrücken. Abwehrmann Akpoguma wurde bis Saisonende an Hannover 96 ausgeliehen.

Keine Neuzugänge geplant

Neuzugänge sind in der Winterpause nicht geplant, so ein Sprecher der TSG gegenüber SWR Sport, stattdessen ist davon auszugehen, dass nach Kobel und Akpoguma noch der eine oder andere Feldspieler aus dem üppig besetzten Kader Hoffenheim bis zum Ende des Transferfensters am 31. Januar verlässt. Schließlich stehen demnächst auch die lange verletzten Mittelfeldspieler Nadiem Amiri, Dennis Geiger und Lukas Rupp wieder mit voller Kraft zur Verfügung, so dass Trainer Julian Nagelsmann personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Warm anziehen ist also angesagt im Kraichgau. Nicht nur klimatisch, sondern auch in Sachen Konkurrenzkampf.