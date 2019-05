Zuletzt gegen den VfL Wolfsburg erlitt die TSG Hoffenheim beim Kampf um die internationalen Plätze in der Bundesliga einen Rückschlag. Am 32. Spieltag reisen die Kraichgauer nun zum direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach - und wollen es dort besser machen.

Dauer 01:08 min Julian Nagelsmann: "Der Wunschtraum ist der vierte Platz" Julian Nagelsmann: "Der Wunschtraum ist der vierte Platz"

Nach vier Siegen in Serie war die 1:4-Heimpleite gegen die Wölfe ein bitterer Rückschlag für Hoffenheim. Dieser solle aber ein Ausrutscher bleiben, so TSG-Trainer Julian Nagelsmann. Bereits in Gladbach wolle man es besser machen. "Mit der Niederlage gegen Wolfsburg müssen wir richtig umgehen. Wir haben dieses Wochenende wieder eine große Chance und Druck hat uns ja auch letztes Jahr wenig beeindruckt", sagte Nagelsmann.

Nagelsmann: Für Platz vier "Tür noch nicht ganz zu"

Am Ende soll dann ein internationaler Starplatz für die nächste Saison herausspringen. Mindestens also Europa League, aber Nagelsmann und seine Mannschaft schauen auch noch auf Rang vier, der für die Teilnahme an der lukrativen Champions League berechtigt. "Frankfurt ist sehr gut drauf und hat die beste Chance auf den vierten Platz. Das reizvolle an der Konstellation ist, dass alles offen ist. Klar, es ist schwieriger geworden, aber die Tür ist noch nicht ganz zu", sagte der TSG-Coach.

Gleichzeitig äußerte Nagelsmann seine Präferenz: "Mein Wunschtraum bleibt Platz vier. Mit den anderen internationalen Plätzen wäre ich auch zufrieden."

Benjamin Hübner wird wohl fehlen

Personell sieht es für Hoffenheim gut aus. Fast alle Spieler sind einsatzbereit, allerdings wird Abwehrspieler Benjamin Hübner den Kraichgauern fehlen. "Benjamin musste das Training abbrechen und fällt mit Rückenproblemen wahrscheinlich aus. Uns stehen aber natürlich gute Alternativen zur Verfügung, um seinen Ausfall zu kompensieren", blickte Nagelsmann voraus.

Zudem fehlen die Langzeitverletzten Dennis Geiger und auf Joelinton. Der brasilianische Stürmer hat noch Probleme nach seiner Knöchelverletzung. "Es sieht nicht gut aus für diese Saison", sagte Nagelsmann. Dafür kehrt Spielmacher Kerem Demirbay zurück.

Spannende Konstellation

Mit einem Auswärtserfolg könnte Hoffenheim den Kontrahenten aus Mönchengladbach in der Tabelle überholen. Derzeit liegt die TSG mit 50 Punkten auf Rang sieben. Die Fohlen haben als Fünfter einen Zähler mehr auf dem Konto. Frankfurt auf dem Champions-League-Rang vier weist 54 Punkte auf.