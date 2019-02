per Mail teilen

Am Samstag (15.30 Uhr) spielt die TSG Hoffenheim in der Bundesliga beim Spitzenreiter Borussia Dortmund. Eine schwere Aufgabe für die zuletzt stagnierenden Kraichgauer.

Wenn man genau hinschaut, dann sieht der Beobachter dieses Glänzen in den Augen von Julian Nagelsmann. Immer dann, wenn der Trainer der TSG Hoffenheim über Borussia Dortmund spricht: "Eine gute Mannschaft mit einem guten Trainer und einem unfassbaren Publikum hinten dran", so Nagelsmann, um auf Nachfrage von SWR Sport die fußballerischen und atmosphärischen Schwärmereien für den BVB sogar noch zuzuspitzen: "Das sind immer besondere Spiele gegen Dortmund, emotionale Momente. Ich mag die Mannschaft wie sie spielt, das Stadion ist unglaublich, die Zuschauer sind unglaublich".

Dauer 00:30 min Julian Nagelsmann über Gegner Borussia Dortmund Die TSG Hoffenheim muss beim Tabellenführer Borussia Dortmund auf Abwehr-Chef Kevin Vogt verzichten. Dafür hat Trainer Julian Nagelsmann in der Offensive wieder mehr Optionen.

Borussia Dortmund, das ist auch für den mit 31 noch immer jüngsten Bundesligatrainer Fußball-Kult. Auch wenn er am Samstag als Gegner einen unangenehmen Gang antritt, denn "es wird ein extrem schweres Spiel". Julian Nagelsmann weiß, wovon er spricht. Denn Borussia Dortmund hat in seiner jungen Vita schon mehr als einmal Fußball-Schicksal gespielt.

Erstes Beispiel: Der 18. Mai 2013. Am letzten Bundesliga-Spieltag gewinnt der Tabellen17. und Fast-Absteiger Hoffenheim sensationell durch die beiden Salihovic-Elfer mit 2:1 beim BVB. Die TSG schafft durch das "Wunder von Dortmund" doch noch die Relegation und anschließend gegen Kaiserslautern den Klassenerhalt. Julian Nagelsmann war damals mit dabei, in der völlig euphorisierten Jubeltraube nach Spielende in der Dortmunder Arena. Als kurzzeitiger Co-Trainer von Markus Gisdol.

2018: Nach Sieg gegen Dortmund - Quali für die Champions League

Zweites Beispiel: Der 06. Mai 2017. Am 32. Spieltag verliert die TSG Hoffenheim - jetzt unter dem Chef-Trainer Nagelsmann - ganz unglücklich mit 1:2 in Dortmund. Während sich die Westfalen danach direkt in die Champions-League schießen, muss 1899 mit Platz vier und der Qualifikation Vorlieb nehmen. Für Nagelsmann "ein Negativ-Erlebnis".

Das dritte Beispiel, die Krönung der Emotionalität gegen Schwarz-Gelb: Der 12. Mai 2018. Hoffenheim schlägt am letzten Spieltag die Dortmunder mit 3:1 und qualifiziert sich zum ersten Mal für die Champions-League. 30.000 Fans feiern Platz drei wie eine Meisterschaft. Julian Nagelsmann ist auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft im Kraichgau. Für ihn "das schönste Erlebnis in zehn Jahren Rhein-Neckar Arena".

Julian Nagelsmann sportlich am Scheideweg

Jetzt, neun Monate später, steht Julian Nagelsmann sportlich am Scheideweg. Nur ein Sieg aus den letzten neun Ligaspielen, nur Platz acht. Und ausgerechnet jetzt heißt der Gegner wieder Borussia Dortmund, der Tabellenführer. Gewinnt die TSG beim BVB, darf der Blick wieder nach oben gehen, Richtung internationale Plätze. Verliert Hoffenheim, rutscht das Team möglicherweise vorentscheidend ins "Niemandsland" der Tabelle.

Dabei würde sich Julian Nagelsmann vor seinem Wechsel im Sommer nach Leipzig nur zu gerne mit einem erfolgreichen Ende aus dem Kraichgau verabschieden. Und Nagelsmann wäre nicht Nagelsmann, würde er dafür nicht bis zuletzt alle Energien bündeln, auch wenn zuletzt nicht allzu viel zusammenlief: "Letzte Saison hatten wir zum selben Zeitpunkt sogar zwei Zähler weniger als jetzt", rechnet der TSG-Coach vor, "wir müssen ordentlich punkten, andere müssen Federn lassen". Dann wäre noch vieles möglich.

Wie im letzten Jahr. Eine rasante Aufholjagd spülte die Hoffenheimer im Frühling 2018 schließlich doch noch in die Champions-League. Mit dem bereits erwähnten, entscheidenden Triumph gegen...Borussia Dortmund.