Kraichgau statt Spanien. Schmuddelwetter statt Sonne. Die TSG 1899 Hoffenheim ist wieder zu Hause in die Saionvorbereitung gestartet.

Teilweise dick eingemummelt mit Mütze, Handschuhen und Halswärmern haben die Profis der TSG 1899 ihre erste Trainingseinheit 2019 auf dem Platz absolviert. Bei nasskaltem Schmuddelwetter und Temperaturen um die vier Grad. Kraichgau statt Spanien oder Portugal, wo sich die meisten Konkurrenten gerade auf die Rückrunde vorbereiten. "Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht", begründet Trainer Julian Nagelsmann die Entscheidung wieder zu Hause bleiben. Vor den rund 50 Beobachtern wurde dann mit und ohne Ball in der ersten Trainingseinheit dem Wetter getrotzt.

"Drei wundervolle Jahre krönen!"

Wie im letzten Jahr sind auch die Voraussetzungen vor der Rückrunde die gleichen: Hoffenheim ist im DFB-Pokal und Europapokal raus. Volle Konzentration auf die Bundesliga also. Entsprechend ähnlich wie im letzten Jahr klingen dann auch die ersten öffentlichen Worte des Trainers: "Wenn wir eine ähnliche Siegquote hinlegen wie im letzten Jahr, dann haben wir die Chance, unter die ersten Vier zu kommen." Heißt übersetzt: Hoffenheim will sich wieder für die Champions-League qualifizieren. Es wäre die dritte Europapokal-Qualifikation in Folge. Eins ist dann aber doch anders. Denn diese Worte von Julian Nagelsmann haben die letzte Hoffenheimer Rückrunde unter seiner Führung eingeläutet. Der Erfolgstrainer wechselt nach dieser Saison bekanntermaßen nach Leipzig. Also hört sich der Zusatz dann auch schon fast nach Wehmut an: "Es geht tatsächlich darum, drei wundervolle Jahre nochmal zu krönen."

Kurzausflug nach Spanien

Die Basis für die Aufholjagd legt die TSG also daheim in Zuzenhausen. Einen Kurzausflug in die Wärme gibt es dann aber doch. Gut 24 Stunden dürfen die TSG-Profis zumindest mal kurz am schönen Wetter schnuppern. Am Donnerstag fliegt die Mannschaft nach Spanien. Aber nach den zwei Testspielen am Freitag gegen die belgischen Klubs VV St. Truiden (12 Uhr) und RSC Anderlecht (15 Uhr) geht es direkt zurück nach Hause. Am 18. Januar eröffnet Hoffenheim im Heimspiel gegen den FC Bayern (20.30 Uhr) das Bundesliga-Jahr 2019. Zum Trainingsauftakt fehlten die verliehenen Profis Vincenzo Grifo (Freiburg), Kevin Akpoguma (Hannover) und Gregor Kobel (Augsburg). Ausserdem setzten Ermin Bicakcic (Erkältung), Kerem Demirbay (muskuläre Probleme) und Reiss Nelson (familiäre Gründe) noch aus.