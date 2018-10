per Mail teilen

Die TSG 1899 Hoffenheim schlittert immer tiefer in die Krise. Nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt liegen die Kraichgauer mit sieben Punkten aus sieben Spielen lediglich auf Rang 13 der Bundesliga.

Nach der Pleite gegen die Hessen wirkte Trainer Julian Nagelsmann genervt und angespannt. Es war die dritte Heimniederlage innerhalb einer Woche für die TSG. Der junge Coach sieht sich in und nach der Länderspielpause mit einer für ihn ganz neuen Situation konfrontiert: Er muss plötzlich ein sportliches Tief meistern, das vor ein paar Wochen noch undenkbar schien.

Nagelsmann: "Aktuell fehlt die Qualität"

"Aktuell haben wir die Qualität nicht so, dass wir die Spiele gewinnen. Gerade macht es wenig Spaß", stellte der leicht resigniert wirkende Nagelsmann nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt fest. Nach Heimniederlagen gegen Leipzig (1:2), Manchester City (1:2) und jetzt Frankfurt ist den ambitionierten Kraichgauern der erste Saisonabschnitt ordentlich misslungen.

Baumann patzt zwei Mal

"Wir hätten den Dreier gebraucht, um in der Tabelle dran zu bleiben. Das ist sehr ärgerlich", sagte Torhüter Oliver Baumann, der bei den Treffern von Ante Rebic (40. Minute) und Luka Jovic (46.) jeweils nicht glücklich aussah. Der Anschluss durch Joker Reiss Nelson (82.) kam für die Gastgeber zu spät.

Vor der Saison sprachen sie in Hoffenheim von einer Attacke auf die vordersten Plätze, nach sieben Spielen sieht die Realität ganz anders aus: Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge. Teams wie Mainz, Augsburg oder Freiburg stehen vor der TSG, die in den Englischen Wochen viel Substanz gelassen hat.

Dauer 01:24 min Kevin Vogt über das 1:2 gegen Eintracht Frankfurt Der Kapitän der TSG 1899 Hoffenheim ist nach der Heimpleite gegen die Hessen sichtlich angefressen.

"Das ist zu wenig, wir verschenken Punkte. Das ist ziemlich deprimierend", ärgerte sich auch TSG-Kapitän Kevin Vogt. Ein Patentrezept gegen die Krise hatte der Innenverteidiger allerdings auch nicht parat: "Wir betreiben großen Aufwand, schießen keine Tore und fressen billige Treffer."

"Wir betreiben großen Aufwand, schießen keine Tore und fressen billige Treffer" Kevin Vogt

Dennoch gab Vogt sich kämpferisch: "Vielleicht ist der Zeitpunkt für die Länderspielpause nicht so schlecht. In der Pause kommen vielleicht ein paar Spieler zurück. Und nach der Pause müssen wir mit einer vernünftigen Einstellung in Nürnberg drei Punkte holen."