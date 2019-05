Die TSG 1899 Hoffenheim hat im Kampf um die Champions League einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach verpasst und nur 2:2 gespielt.

Pavel Kaderabek (33.) brachte die überlegenen Kraichgauer in Führung, Nationalspieler Matthias Ginter (72.) gelang der Ausgleich der Gastgeber, die allerdings seit sieben Heimspielen auf einen Sieg warten. Nadiem Amiri (79.) gelang das zwischenzeitliche 2:1 für die Gäste, doch Josip Drmic (84.) glich für die Fohlen aus.

Vor 51.807 Zuschauern im Borussia-Park agierten die Gastgeber völlig verunsichert und hatten große Probleme im Spielaufbau. Keine Bewegung, kein Tempo, keine Struktur - die Borussia ließ im ersten Durchgang alles vermissen. Ein Freistoß von Patrick Herrmann, den TSG-Torhüter Oliver Baumann parierte, war die einzige Gladbacher Möglichkeit in den ersten 45 Minuten (25.).

Ganz anders Hoffenheim: Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann spielte sich immer wieder Gelegenheiten heraus, zeigte aber Schwächen im Abschluss oder scheiterte am starken Yann Sommer im Gladbacher Tor. Gegen Andrej Kramaric (27.) und Adam Szalai (32.) verhinderte der Schweizer Nationaltorhüter noch einen Rückstand, beim Gegentreffer war er aber machtlos. Kaderabek köpfte eine Ecke von Kerem Demirbay unbedrängt ein.

Hoffenheim verpasst die Entscheidung

Die Gäste hatten auch in der Folge die Lufthoheit. Einen Kopfball von von Szalai lenkte Sommer an die Latte, im Anschluss verfehlte Ermin Bicakcic das Tor ebenfalls per Kopf nur knapp (beide 36.). Nach der Pause scheiterte Szalai an Sommer (59.), Nationalspieler Nico Schulz (60.) und Kramaric (70.) verzogen freistehend. Das wurde durch den Ausgleich von Ginter bestraft. Der Abwehrspieler traf aus kurzer Distanz, doch Hoffenheim schlug nochmals zurück.